¿Quiénes deberán presentar el examen de control de la UNAM para ingresar a licenciatura 2026? Esta es la ruta anunciada por el rector Leonardo Lomelí

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UNAM confirma examen de control para 58 mil aspirantes. FOTO: Cuartoscuro

La UNAM anunció que realizará un examen de control presencial para aproximadamente 58 mil aspirantes al ingreso a licenciatura 2026, como parte de las medidas para garantizar la certeza y la equidad del proceso de admisión, luego de que una Comisión Técnica detectara comportamientos atípicos en los resultados del examen aplicado en línea.

La decisión fue respaldada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien presentó la ruta que seguirá la Universidad para concluir el proceso de selección.

Recomendación de la Comisión Técnica de la UNAM acerca del proceso de ingreso a la licenciatura 2026-2027/1 > https://t.co/YVJJcxJq9b pic.twitter.com/G5cBEtNBzv — UNAM (@UNAM_MX) August 1, 2026

¿Quiénes deberán presentar el examen de control?

De acuerdo con la recomendación de la Comisión Técnica y la información difundida por la UNAM, el examen será aplicado a:

Las personas que recibieron aviso de selección para ingresar a una licenciatura.

para ingresar a una licenciatura. Quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo de ingreso registrado entre 2021 y 2025 para el programa, plantel y modalidad en la que participaron, aunque inicialmente no hubieran sido seleccionados.

La Universidad estima que esta medida abarcará a alrededor de 58 mil aspirantes.

¿Por qué la UNAM aplicará un nuevo examen?

El primer análisis de la Comisión Técnica encontró variaciones inusuales en la distribución de los resultados del examen de admisión 2026.

Entre los principales hallazgos destacan:

Un incremento importante en los puntajes más altos.

Entre 2021 y 2025 , el 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos , mientras que en 2026 la cifra subió a 16.3% .

, el de los aspirantes obtuvo , mientras que en la cifra subió a . La proporción de personas con 110 o más aciertos pasó de aproximadamente 0.9% en años anteriores a 5.5% en 2026.

Estos resultados llevaron a recomendar una verificación adicional mediante una evaluación presencial.

¿Cómo será el examen de control?

La ruta anunciada por la UNAM contempla:

1. Verificar los resultados

Los aspirantes convocados deberán presentar un examen de control para confirmar el nivel de conocimientos mostrado en la evaluación original.

2. Aplicación presencial

La prueba será presencial y contará con supervisión humana, a diferencia del examen de admisión que se realizó en línea.

3. Asignación definitiva de lugares

Los resultados de ingreso se definirán con base en el desempeño obtenido en este examen de control.

La Universidad aclaró que esta medida no implica que exista una falta atribuible a aspirantes específicos.

Según la institución, se trata de una recomendación preventiva para verificar los resultados, brindar certeza al proceso y garantizar condiciones de equidad para todos los participantes.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas precisó que no se trata de un nuevo examen de ingreso, sino de un mecanismo de control para verificar que los aspirantes a la UNAM actuaron conforme a sus propios conocimientos y sin apoyo externo.

“No se trata de un nuevo examen. Se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no obtuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes”.

Pidió a las y los aspirantes mantenerse atentos a los canales oficiales de la UNAM, donde se publicarán la fecha, sede y horario para la aplicación del examen de control.

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