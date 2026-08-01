Se triplicaron puntajes mayores a 100 aciertos para Medicina en examen de la UNAM 2026, revela análisis

GENERANDO AUDIO...

Medicina triplico puntajes mayores en examen de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

Puntajes por arriba de los 100 aciertos y un mínimo de ingreso más alto encendieron las alertas en el examen de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2026, con resultados atípicos, especialmente en la carrera de Medicina, donde se triplicó el porcentaje de aspirantes con más de 100 aciertos respecto al año anterior. Por ello, un especialista de la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM).

Análisis detecta cambios inusuales en los resultados

Luis Ángel Maciel, doctor en Biología Experimental de la UAM, comparó los puntajes obtenidos entre 2022 y 2026 y encontró diferencias importantes en la distribución de los resultados, tras los cuales se realizará un nuevo éxamen.

Explicó que entre 2022 y 2025 la mayor concentración de aspirantes se ubicaba alrededor de los 50 aciertos y, conforme aumentaba el puntaje, disminuía el número de personas con esas calificaciones.

“Desde 2022 a 2025 había visto un comportamiento muy claro en los datos. La mayoría, los puntajes más frecuentes estaban cercanos a los 50 aciertos y conforme nos íbamos acercando a puntajes más altos, disminuía la frecuencia de esos puntajes”, Luis Ángel Maciel, Doctor en Biología Experimental de la UAM

Sin embargo, afirmó que, en 2026, con la primera aplicación del examen en línea, la tendencia cambió.

“En 2026, que fue la primera vez que se aplicó en línea, lo primero que noto es que disminuye la frecuencia de puntajes cercanos a 50 y, a partir de 70 aciertos más o menos, empiezan a incrementar la frecuencia de puntajes conforme va creciendo, lo cual era completamente atípico”, Luis Ángel Maciel, Doctor en Biología Experimental de la UAM

Medicina registró los resultados más atípicos

De acuerdo con el análisis, varias carreras presentaron comportamientos inusuales en sus puntajes:

Arquitectura

Derecho

Ingeniería aeroespacial

Medicina

Pedagogía

Psicología

No obstante, Medicina destacó por registrar un incremento considerable en aspirantes con más de 100 aciertos.

“Por poner un ejemplo, en la carrera de Medicina se tuvieron en 2025, 9% de aspirantes con puntaje arriba de 100 aciertos y en 2026, pues subió a 29%. Eso era completamente atípico… En el caso de Medicina fueron, si no mal recuerdo, nueve puntajes perfectos, lo cual también es atípico”, Luis Ángel Maciel, Doctor en Biología Experimental de la UAM

También aparecieron puntajes extremadamente bajos

El análisis también detectó un incremento en calificaciones de entre 0 y 10 aciertos, algo poco común en años anteriores.

“Había ocurrido casi nunca en años anteriores, de puntajes de cero aciertos o muy cercanos a cero, cinco, diez aciertos. Esto es relevante porque justamente si nosotros hiciéramos el examen respondiendo las 120 preguntas de forma aleatoria, más o menos sacaríamos en promedio 30 aciertos”, Luis Ángel Maciel, Doctor en Biología Experimental de la UAM

Por lo que esos resultados tan bajos podrían corresponder a personas que intentaban extraer las preguntas del examen y no a aspirantes reales.

“Justamente estos no eran aspirantes, sino personas que intentaban extraer las preguntas del examen”, Luis Ángel Maciel, Doctor en Biología Experimental de la UAM

Piden reforzar la seguridad del examen

Ante estos hallazgos, el académico consideró que la UNAM debe fortalecer los mecanismos de seguridad y revisar el diseño de las evaluaciones.

“La Universidad diseñe nuevos exámenes que sean más rigurosos. Debería de haber controles más estrictos de seguridad, independientemente si se hace en línea o si se hace presencial, tener controles más estrictos”, Luis Ángel Maciel, Doctor en Biología Experimental de la UAM

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.