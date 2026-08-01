Sheinbaum acuerda reunión con la Sección 22 de la CNTE para el 13 de agosto

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Sheinbaum pacta encuentro con la CNTE para el 13 de agosto. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó sostener una reunión con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el próximo 13 de agosto en la Ciudad de México, luego de una manifestación realizada durante su gira de trabajo por Oaxaca.

La Sección 22 de la CNTE de Oaxaca entrega a la presidenta Claudia Sheinbaum un documento con sus peticiones; acuerdan reunirse el 13 de agosto pic.twitter.com/yLAkGQk7hG — Eduardo Dina (@lalodinaa) July 31, 2026

Sección 22 logra compromiso de reunión con Claudia Sheinbaum

Un grupo de aproximadamente 60 integrantes de la Sección 22 interceptó este viernes la comitiva presidencial en el municipio de Santiago Suchilquitongo, ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, donde la mandataria inició una gira de tres días.

Durante el encuentro, la secretaria general del magisterio oaxaqueño, Yenny Pérez, entregó a la presidenta un documento con las demandas que, aseguró, continúan pendientes tras las mesas de negociación entre la CNTE y el Gobierno federal.

Inicialmente, la dirigente sindical solicitó que la reunión se realizara durante la estancia de Sheinbaum en Oaxaca; sin embargo, la mandataria explicó que su agenda no lo permitía y propuso recibir a la representación magisterial en la capital del país.

Finalmente, ambas partes acordaron realizar el encuentro el 13 de agosto a las 11:00 horas, con la participación exclusiva de la Sección 22 y del gobernador de Oaxaca.

Sheinbaum pacta encuentro con la CNTE para el 13 de agosto. Foto: José de Jesús C.

Magisterio pide una mesa con respuestas definitivas

Durante el diálogo, Yenny Pérez señaló que el magisterio busca que la reunión tenga un carácter resolutivo, luego de diversos encuentros previos con autoridades educativas sin resultados definitivos.

Entre las principales demandas que la organización planteará se encuentran:

La abrogación de la Ley del ISSSTE , particularmente en lo relacionado con el sistema de pensiones.

, particularmente en lo relacionado con el sistema de pensiones. La eliminación de la Reforma Educativa .

. Atención a los acuerdos que, aseguran, permanecen sin resolver.

La dirigente insistió en que el encuentro con la presidenta permita avanzar en soluciones concretas para las demandas del magisterio oaxaqueño.

Sheinbaum continuó su gira por Oaxaca

Tras el intercambio con los docentes, Claudia Sheinbaum continuó con su agenda de trabajo e ingresó al municipio para encabezar la presentación del programa “El Maíz es tu raíz”, como parte del Plan Nacional de Maíz Nativo.

La presidenta permanecerá en Oaxaca durante el fin de semana, donde recorrerá municipios de las regiones de la Mixteca y los Valles Centrales, además de inaugurar un nuevo centro hospitalario.

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