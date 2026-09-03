Marie se convierte en huracán categoría 1; prevén lluvias intensas en BCS

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Marie alcanza categoría 1; prevén lluvias intensas. FOTO: Cuartoscuro

El huracán Marie se intensificó la noche de este miércoles 2 de septiembre a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su centro se localiza en el océano Pacífico, a 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La circulación de Marie refuerza la probabilidad de lluvias intensas en Baja California Sur, así como precipitaciones muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. El fenómeno también provocará viento y oleaje elevado en distintas costas del Pacífico mexicano.

Huracán Marie alcanza categoría 1 en el Pacífico

El huracán Marie presenta vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con rachas de hasta 160 km/h. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 17 km/h, de acuerdo con la información de Conagua y el SMN de las 21:00 horas.

En Baja California Sur se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros durante las próximas 24 horas.

Para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se esperan lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros.

Marie provocará viento y oleaje en Baja California Sur

Los efectos de Marie también incluyen viento y oleaje. En Baja California Sur se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, acompañados de rachas de entre 50 y 70 km/h.

En esa misma entidad, el oleaje podría alcanzar alturas de 2.5 a 3.5 metros.

Mientras tanto, en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se pronostican olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

¿Dónde se encuentra el huracán Marie?

A las 21:00 horas de este 2 de septiembre, el centro del huracán Marie se encontraba a unos 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Su circulación continuará reforzando la probabilidad de lluvias en Baja California Sur y el occidente de México, según el reporte meteorológico.

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