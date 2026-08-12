¿Cómo llegó ahí? Rescatan a una niña varada en una tabla de surf frente a las costas de Baja California Sur

| 09:34 | Erick Ponce Dimas | Uno TV
Rescatan a una niña varada en una tabla de surf.
Rescatan a niña varada en tabla de surf en Baja California Sur. Foto: Pexels.

En redes sociales se comparte un video que captó el momento justo en que rescataron a una niña que estaba varada sobre una tabla de surf frente a las costas de Baja California Sur. De acuerdo con reportes de medios del estado, fueron pescadores los que auxiliaron a la menor de edad.

Rescatan a una niña varada sobre una tabla de surf en Baja California Sur

De acuerdo con usuarios y medios locales que han compartido el video en redes sociales, la tarde de este pasado martes 11 de agosto, pescadores lograron rescatar a una niña que quedó varada sobre una tabla de surf, frente a las costas de Baja California Sur.

Según los reportes, la menor de edad estaba a aproximadamente un kilómetro de la costa, en Punta Arena, justo frente a la Bahía de La Paz, en Baja California Sur.

En medios locales aseguran que la niña quedó varada después de que las corrientes del mar provocaran que ella y su padre cayeran de la tabla. Luego de que su papá la subiera a ésta para ponerla a salvo, el viento la comenzó a alejar de la costa, por lo que él buscó rápidamente la ayuda de unos pescadores para rescatarla.

¿Cómo se dio el rescate de la niña?

Con ayuda de un bote a motor, los pescadores comenzaron a buscar a la niña frente a las costas de Baja California Sur, y tras unos minutos de búsqueda, la encontraron sobre la tabla de surf, intentando acercarse a tierra con un remo que llevaba en las manos.

En el video se puede ver que los pescadores se acercan con su embarcación e intentan tranquilizar a la menor, para luego subirla junto a su remo y su tabla.

Finalmente, según reportes de medios locales, la niña se encuentra en perfecto estado de salud, quedando todo únicamente en un susto.

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