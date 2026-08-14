Discusión por accidente de tránsito deja un chofer de aplicación baleado en Los Cabos

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Chofer de aplicación baleado en Los Cabos. Foto: Pexels.

Autoridades del estado de Baja California Sur abrieron una carpeta de investigación luego de que este pasado jueves 13 de agosto, un presunto chofer de aplicación fuera baleado tras una discusión por un accidente de tránsito en Los Cabos.

Chofer de aplicación baleado en Los Cabos

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, los hechos ocurrieron la mañana de este pasado jueves, justo en la calle Mecánicos, en la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos.

Las primeras averiguaciones indican que a las 8:34 horas, las autoridades recibieron un reporte de la Policía Municipal por detonaciones de fuego con las que resultó baleado un hombre que, según medios locales, se trataría de un chofer de aplicación.

Por esta razón, agentes de investigación de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), acudieron al domicilio donde ocurrió la agresión y localizaron un vehículo color blanco, manchas de sangre y casquillos percutidos.

Ataque habría ocurrido tras un accidente de tránsito

Las primeras averiguaciones indican que posiblemente la agresión contra el presunto chofer de aplicación se dio después de una discusión por un accidente de tránsito.

Además, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur informó que el hombre fue herido en los pies, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Por este incidente, la dependencia estatal indicó que personal de la Dirección de Servicios Periciales realizará el procesamiento del lugar de los hechos para el aseguramiento y análisis de los indicios, mientras agentes ministeriales recaban entrevistas como parte de las investigaciones.

“El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio Doloso continua con la integración de la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de quien o quienes resulten responsables“, finalizaron.

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