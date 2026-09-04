Se prevén lluvias intensas este viernes en todo México por huracán Marie y ondas tropicales
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 4 de septiembre las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las precipitaciones corresponden al huracán Marie, así como a las ondas tropicales 35, 36 y al monzón mexicano.
A su vez, la onda de calor continúa en tres estados del país, por lo que las temperaturas oscilarán en los 45 °C para este viernes.
¿Dónde lloverá este viernes 4 de septiembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 4 de septiembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California Sur
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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