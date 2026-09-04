Se prevén lluvias intensas este viernes en todo México por huracán Marie y ondas tropicales

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Lluvia en todos los estados del país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 4 de septiembre las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las precipitaciones corresponden al huracán Marie, así como a las ondas tropicales 35, 36 y al monzón mexicano.

A su vez, la onda de calor continúa en tres estados del país, por lo que las temperaturas oscilarán en los 45 °C para este viernes.

¿Dónde lloverá este viernes 4 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Puebla

Campeche

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 4 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California Sur

Baja California Sur Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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