Mayo se despide con lluvias y máximas de 30 grados en CDMX para este domingo

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Lluvias y máximas de 30 °C se estiman este domingo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 31 de mayo, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México está bajo pronóstico de lluvias por la tarde y noche.

Por otra parte, el calor irá en aumento para este domingo, ya que se estima una temperatura máxima de 30 °C.

Calor, vientos y lluvias para este domingo

En la mañana, el clima fresco se mantiene para este domingo 31 de mayo, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 12 a 14 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 8 y 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 28 a 30 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 24 a 26 °C. En ambas entidades se prevén lluvias, aunque en el Estado de México podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

A su vez, este domingo 31 de mayo, se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante el calor:

Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para evitar golpes de calor:

No exponerse al sol por tiempo prolongado

No realizar actividades físicas bajo los rayos solares

Mantenerse hidratado de forma constante

Usar lentes de sol y vestir colores claros

En los días #calurosos en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes medidas de prevención:

➡️ Usa bloqueador

➡️ Mantente hidratado

➡️ No exponerse al sol por tiempo prolongado

➡️ Evita comer en la vía pública, los alimentos se descomponen rápidamente… pic.twitter.com/gNDTfQwLxz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 30, 2026

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