Metereológico prevé lluvia en todo el país para este viernes 12 de junio; estados en los que lloverá más fuerte

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Lluvias se prevén en todo el país este viernes. Foto: Getty

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte más reciente, informan que este viernes 12 de junio continuará lloviendo en gran parte del país debido a la presencia de la onda tropical 6. Por ello, se estiman lluvias en los 32 estados de la República, incluso con puntuales intensas.

A su vez, la onda de calor prevalecerá este viernes en cinco estados; en dos de ellos, el termómetro podría rebasar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 12 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Jalisco

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Morelos

Nayarit

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Sinaloa

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 12 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C : Sonora y Baja California

: Sonora y Baja California 40 a 45 °C : Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa

: Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Morelos y Guerrero

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Morelos y Guerrero 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Michoacán y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo

costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: con mar de fondo en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; además, costas de Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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