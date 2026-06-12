Metereológico prevé lluvia en todo el país para este viernes 12 de junio; estados en los que lloverá más fuerte
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte más reciente, informan que este viernes 12 de junio continuará lloviendo en gran parte del país debido a la presencia de la onda tropical 6. Por ello, se estiman lluvias en los 32 estados de la República, incluso con puntuales intensas.
A su vez, la onda de calor prevalecerá este viernes en cinco estados; en dos de ellos, el termómetro podría rebasar los 45 °C.
¿Dónde lloverá este viernes 12 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Jalisco
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Nayarit
- Guerrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 12 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Sonora y Baja California
- 40 a 45 °C: Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Morelos y Guerrero
- 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Michoacán y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: con mar de fondo en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; además, costas de Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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