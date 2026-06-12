CNTE amenaza con protestas en Guadalajara y Monterrey, sedes del Mundial

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La CNTE amaga con protestas en sedes mundialistas. Foto: Cuartoscuro

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con posibles manifestaciones en Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, ciudades sede del Mundial 2026.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, en donde mantienen, desde hace días, plantones y manifestaciones, Isael González Vázquez, de la sección 7 de Chiapas, aseguró que las movilizaciones dependerán de la decisión de la base de la CNTE.

“Nuestra lucha va a llegar no solo en el tiempo, sino en el espacio. Si la base dice que nos vamos a Guadalajara, ahí estaremos protestando. Si hay que ir a Monterrey, también ahí estaremos”. Isael González Vázquez, de la sección 7 de la CNTE en Chiapas

“Cumplan con su compromiso”: integrantes de la CNTE exigen respuesta a sus demandas

González Vázquez exigió que las autoridades cumplan con lo prometido a la CNTE y afirmaron que es posible hacerlo.

“Si no iban a poder, ¿por qué engañaron a los maestros?, ¿por qué generaron una esperanza? Muchos creímos. Por eso estamos aquí reclamando que cumplan con su compromiso de abrogar esas reformas… si se puede, sabemos que sí se puede, sus asesores les dijeron que sí, pero ahora los banqueros les dicen que no: cumplan con su compromiso”. Isael González Vázquez, de la sección 7 de la CNTE en Chiapas

Además, señaló que las propuestas presentadas por parte de las autoridades en las mesas de diálogo no representan ninguna respuesta a sus exigencias.

“La propuesta que dio el gabinete no presentó ninguna novedad y no resuelve nuestras demandas de fondo”. Isael González Vázquez, de la sección 7 de la CNTE, en Chiapas

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