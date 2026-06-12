Van 10 periodistas asesinados y dos desaparecidos en lo que va del sexenio

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Periodistas asesinados y desaparecidos en el actual sexenio. Foto: Cuartoscuro

El reciente asesinato de Luis Ángel López Valdez, localizado sin vida durante la madrugada de este 11 de junio en Poza Rica, Veracruz, y la desaparición de Roxana Berenice Guzmán Valdez, reportada desde el pasado 2 de junio en Nanchital, elevaron a 10 el número de periodistas asesinados y a dos los desaparecidos durante el actual sexenio, de acuerdo con el seguimiento realizado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Estos casos se suman a una larga lista de agresiones contra la prensa en México. Organizaciones como Artículo 19 han advertido que los asesinatos, desapariciones y amenazas contra periodistas generan condiciones de riesgo, fomentan la autocensura y obligan al Estado a garantizar investigaciones efectivas para proteger la libertad de expresión.

Luis Ángel López: el caso más reciente que sacude Veracruz

El caso más reciente es el de Luis Ángel López Valdez, periodista localizado sin vida en Poza Rica, Veracruz, durante la madrugada del 11 de junio.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el comunicador había sido reportado como desaparecido previamente. Su muerte volvió a colocar a Veracruz entre los estados con mayores preocupaciones en materia de seguridad para periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen.

Roxana Guzmán sigue desaparecida tras ser privada de la libertad

Otro de los casos que mantiene la atención de organizaciones y autoridades es el de Roxana Berenice Guzmán Valdez, periodista que fue privada de su libertad el pasado 2 de junio en Nanchital, Veracruz.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre su localización, por lo que continúa siendo considerada como periodista desaparecida.

El caso ha generado llamados para reforzar los mecanismos de búsqueda y protección para personas dedicadas al ejercicio periodístico.

El sexenio acumula 10 periodistas asesinados

Con el asesinato de Luis Ángel López, el actual sexenio suma 10 periodistas asesinados.

De acuerdo con el recuento realizado a partir de los casos documentados, la cifra se distribuye de la siguiente manera:

1 periodista asesinado en 2024

7 periodistas asesinados en 2025

2 periodistas asesinados en lo que va de 2026

Las agresiones han sido registradas en distintos estados del país y continúan siendo motivo de preocupación para organizaciones nacionales e internacionales.

Dos periodistas permanecen desaparecidos

Además de los homicidios, el actual sexenio acumula dos casos de desaparición de periodistas.

Los casos corresponden a:

Miguel Ángel Anaya Castillo , director de Pánuco Online.

, director de Pánuco Online. Roxana Berenice Guzmán Valdez, desaparecida en Veracruz.

Ambos expedientes continúan abiertos y forman parte de los casos que organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen bajo seguimiento.

Más de dos décadas de violencia contra la prensa

De acuerdo con los registros de Artículo 19, desde el año 2000 se han documentado 77 periodistas asesinados en posible relación con su labor informativa en México.

Asimismo, entre 2003 y 2026, se contabilizan 33 periodistas desaparecidos, una cifra que refleja los desafíos que persisten para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico en el país.

Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han insistido en que cada caso debe investigarse de manera exhaustiva para evitar la impunidad y garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.

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