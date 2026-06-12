México tendrá un fin de semana con lluvias intensas, granizo y posible desarrollo ciclónico

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Foto: Cuartoscuro

Una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento en gran parte de México durante este fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones meteorológicas afectarán principalmente a estados del noreste, oriente, occidente, sur y sureste del país, donde además existe riesgo de inundaciones, deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad en carreteras.

Para este fin de semana se pronostican #Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en estados del noreste, oriente, sureste y occidente de #México. Ve el #Pronóstico a 96 horas ⬇️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/0rWBLQQ0By — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

Conagua alerta por lluvias intensas y posible ciclón

De acuerdo con el pronóstico, la onda tropical número 6, una zona de baja presión con potencial ciclónico, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica favorecerán precipitaciones de consideración.

Para este viernes 12 de junio, se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en:

Jalisco

Nayarit

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También habrá lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

La Ciudad de México registrará intervalos de chubascos y lluvias fuertes.

¿Qué estados tendrán más lluvias el sábado?

Para el sábado 13 de junio, el sistema continuará desplazándose sobre el occidente del Golfo de México.

Las entidades con pronóstico de lluvias intensas son:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Nayarit

Jalisco

Chiapas

Mientras que estados como Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato tendrán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

Persistirá la onda de calor en varias regiones

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente muy caluroso en el norte y noroeste del país.

Las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en:

Baja California

Sonora

Además, se esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa.

Las autoridades también prevén oleaje elevado en costas del Golfo de México, la Península de Yucatán y el Pacífico mexicano.

Protección Civil recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar cruzar zonas inundadas, ya que las lluvias podrían intensificarse durante el fin de semana.

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