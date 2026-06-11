Cierran puertos en Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Campeche por mal clima

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Puertos que están cerrados a embarcaciones menores. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de diversos puertos del país debido a las condiciones meteorológicas que afectan tanto al litoral del Pacífico como al Golfo de México y el Mar Caribe. Las restricciones buscan reducir riesgos para embarcaciones menores ante el aumento del oleaje, las lluvias y los fuertes vientos.

Mientras que en el Pacífico mexicano las afectaciones están relacionadas con el temporal de lluvias y el fenómeno de mar de fondo, en la región del Golfo y el Caribe las autoridades mantienen vigilancia por vientos intensos, evento de surada, turbonadas y potencial de tormentas, condiciones que han obligado a suspender actividades de navegación en varios puntos turísticos y pesqueros.

Mar de fondo y lluvias obligan al cierre de Puerto Escondido

En el litoral del Pacífico, la Semar reportó el cierre a la navegación de embarcaciones menores en Puerto Escondido, Oaxaca, debido a los efectos combinados del mar de fondo y el temporal de lluvias que afecta la región.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos debido al temporal de lluvias y mar de fondo en el Pacífico mexicano:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ – Embarcaciones menores:

🔹 Oaxaca: Puerto Escondido.



🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita riesgos en actividades marítimas,… pic.twitter.com/cyezF2EAG9 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 11, 2026

Las autoridades marítimas recomendaron a pescadores, prestadores de servicios turísticos y población ribereña mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar actividades en el mar mientras persistan las condiciones de riesgo.

Quintana Roo concentra la mayor cantidad de puertos cerrados

En el Golfo de México y el Mar Caribe, la dependencia informó el cierre para embarcaciones menores en varios puertos de Quintana Roo, entre ellos:

Puerto Juárez

Cozumel

Puerto Morelos

Playa del Carmen

Isla Mujeres

Mahahual

Chetumal

Xcalak

La medida responde al incremento del viento y al potencial desarrollo de tormentas en la región.

Yucatán y Campeche también suspenden navegación menor

La Semar informó además que en Yucatán se ordenó el cierre a la navegación de embarcaciones menores en los puertos de Telchac y Progreso.

En tanto, en Campeche también se determinó el cierre de puertos para embarcaciones menores debido a las condiciones meteorológicas adversas que prevalecen en la zona.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos debido a condiciones meteorológicas:



🌊Golfo de México y Mar Caribe🌊



⛵ – Embarcaciones menores:

🔹 Quintana Roo: Puerto Juárez, Cozumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Mahahual, Chetumal y Xcalak.



🔹Observaciones:

🔹… pic.twitter.com/m2qIFhlNa9 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 11, 2026

Semar pide evitar actividades marítimas y turísticas

Ante el pronóstico de oleaje elevado, lluvias y fuertes vientos, la Secretaría de Marina exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades portuarias.

La dependencia advirtió que estas condiciones pueden representar riesgos para actividades marítimas, turísticas y ribereñas, por lo que pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan los fenómenos meteorológicos en ambas costas del país.

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