Se prevén lluvias intensas con tormentas eléctricas y granizo en México

| 12:37 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | Uno TV

La combinación de humedad proveniente del golfo de México y la onda tropical número 6 mantendrá lluvias intensas en el país, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En entrevista en A las Nueve en Uno, el meteorólogo Jaime Albarrán explicó que entidades del sureste, centro, occidente y norte registrarán fuertes precipitaciones durante las próximas horas.

Tormentas eléctricas, granizo y fuertes vientos

Además de las lluvias intensas, el pronóstico contempla actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento en México que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora; también se prevé oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.

En la Ciudad de México se espera un incremento de nubosidad durante las tardes, con lluvias moderadas a fuertes y descargas eléctricas.

Jaime Albarrán indicó que existen condiciones para que las lluvias continúen en los días siguientes.

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