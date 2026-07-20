Monzón mexicano no da tregua: dejará lluvias intensas por cinco días en estos estados

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Lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro.

El monzón mexicano continuará generando lluvias intensas en el noroeste del país durante los próximos cinco días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno favorecerá precipitaciones de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Las autoridades mantienen vigilancia por el riesgo de inundaciones, deslaves, crecida de ríos y arroyos, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Lunes

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Jalisco

Zacatecas

Aguascalientes

Martes

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Jalisco

Zacatecas

Aguascalientes

Miércoles

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Jalisco

Zacatecas

Aguascalientes

Jueves

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Jalisco

Zacatecas

Aguascalientes

¿Qué ocasionará el temporal?

El SMN explicó que el temporal será resultado de la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, además de otros sistemas atmosféricos que favorecerán el desarrollo de tormentas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Caída de granizo

Rachas fuertes de viento

Posibles tolvaneras en algunas regiones

Autoridades llaman a extremar precauciones

Protección Civil recomendó evitar cruzar ríos o arroyos con corriente, no transitar por zonas inundadas y mantenerse informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales.

Las lluvias podrían provocar encharcamientos urbanos, reducción de visibilidad en carreteras, deslaves en zonas montañosas y aumento en los niveles de ríos y presas.