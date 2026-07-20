Monzón mexicano no da tregua: dejará lluvias intensas por cinco días en estos estados
El monzón mexicano continuará generando lluvias intensas en el noroeste del país durante los próximos cinco días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno favorecerá precipitaciones de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.
Las autoridades mantienen vigilancia por el riesgo de inundaciones, deslaves, crecida de ríos y arroyos, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.
¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?
Lunes
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nayarit
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Jalisco
- Zacatecas
- Aguascalientes
Martes
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nayarit
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Jalisco
- Zacatecas
- Aguascalientes
Miércoles
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nayarit
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Jalisco
- Zacatecas
- Aguascalientes
Jueves
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nayarit
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Jalisco
- Zacatecas
- Aguascalientes
¿Qué ocasionará el temporal?
El SMN explicó que el temporal será resultado de la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, además de otros sistemas atmosféricos que favorecerán el desarrollo de tormentas.
Las lluvias podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas
- Caída de granizo
- Rachas fuertes de viento
- Posibles tolvaneras en algunas regiones
Autoridades llaman a extremar precauciones
Protección Civil recomendó evitar cruzar ríos o arroyos con corriente, no transitar por zonas inundadas y mantenerse informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales.
Las lluvias podrían provocar encharcamientos urbanos, reducción de visibilidad en carreteras, deslaves en zonas montañosas y aumento en los niveles de ríos y presas.