Monzón mexicano no da tregua: dejará lluvias intensas por cinco días en estos estados

| 19:01 | Benell Cortés | Uno TV
cuando dejara de llover en mexico
Lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro.

El monzón mexicano continuará generando lluvias intensas en el noroeste del país durante los próximos cinco días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno favorecerá precipitaciones de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Las autoridades mantienen vigilancia por el riesgo de inundaciones, deslaves, crecida de ríos y arroyos, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Lunes

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Jalisco
  • Zacatecas
  • Aguascalientes

Martes

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Jalisco
  • Zacatecas
  • Aguascalientes

Miércoles

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Jalisco
  • Zacatecas
  • Aguascalientes

Jueves

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Nayarit

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Jalisco
  • Zacatecas
  • Aguascalientes

¿Qué ocasionará el temporal?

El SMN explicó que el temporal será resultado de la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, además de otros sistemas atmosféricos que favorecerán el desarrollo de tormentas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Caída de granizo
  • Rachas fuertes de viento
  • Posibles tolvaneras en algunas regiones

Autoridades llaman a extremar precauciones

Protección Civil recomendó evitar cruzar ríos o arroyos con corriente, no transitar por zonas inundadas y mantenerse informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales.

Las lluvias podrían provocar encharcamientos urbanos, reducción de visibilidad en carreteras, deslaves en zonas montañosas y aumento en los niveles de ríos y presas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Menos lluvias y más calor: la canícula ya afecta algunas regiones de México

Clima

Menos lluvias y más calor: la canícula ya afecta algunas regiones de México

Protección Civil alerta por aumento en niveles de ríos y arroyos ante lluvias en el país

Clima

Protección Civil alerta por aumento en niveles de ríos y arroyos ante lluvias en el país

Los 32 estados tendrán lluvias este domingo, prevé SMN; en estos lloverá más fuerte

Clima

Los 32 estados tendrán lluvias este domingo, prevé SMN; en estos lloverá más fuerte

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y calor en CDMX este domingo

Clima

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y calor en CDMX este domingo

Etiquetas: , ,