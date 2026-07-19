Los 32 estados tendrán lluvias este domingo, prevé SMN; en estos lloverá más fuerte

GENERANDO AUDIO...

Lluvias fuertes y granizo seguirán. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 19 de julio, los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias. Según lo informado, el monzón mexicano, en combinación con canales de baja presión y vaguadas en niveles medios, provocarán precipitaciones que podrían alcanzar puntuales intensas.

Sin embargo, las altas temperaturas no dejarán de afectar el país este domingo, pues el SMN prevé que el termómetro rebase los 45 ° C en Baja California.

¿Dónde lloverá este domingo 19 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Colima

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Tlaxcala

Nuevo León

Tamaulipas

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 19 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Chihuahua, Durango, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas y Guanajuato

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Durango y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Baja California

: costas de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.