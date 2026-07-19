Menos lluvias y más calor: la canícula ya afecta algunas regiones de México

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Foto: Cuartoscuro

Algunas regiones de México ya presentan condiciones asociadas a la canícula, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con base en los registros de precipitación correspondientes al mes de julio.

De acuerdo con el organismo, este patrón estacional ya se observa en zonas del noreste, el oriente y las costas del Pacífico sur mexicano, debido a una disminución en los acumulados de lluvia.

¿Qué es la canícula y dónde se presenta?

La canícula, también conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival, es un fenómeno climático que se caracteriza por una reducción de la nubosidad y las lluvias, lo que provoca una mayor sensación de calor debido al incremento de la radiación solar.

El SMN aclaró que este fenómeno no significa que se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores extremos suelen presentarse en meses previos, como mayo.

Además, precisó que la canícula no afecta a todo el país ni tiene la misma intensidad o duración en todas las regiones. Generalmente ocurre sobre la vertiente del Golfo de México, la Península de Yucatán, algunas zonas del centro del país y las costas del Pacífico sur mexicano.

Lluvias disminuyen durante julio

Conagua recordó que la temporada de lluvias en la mayor parte del territorio nacional se desarrolla entre mayo y octubre, periodo en el que se concentra hasta el 80% de la precipitación anual, con excepción de Baja California, donde las lluvias ocurren principalmente durante el invierno.

El organismo señaló que durante el primer semestre de 2026 se registró un superávit de lluvia de 7.9% respecto al promedio climatológico 1991-2020 y que junio de 2026 fue el décimo noveno junio más húmedo desde 1941.

Sin embargo, entre el 1 y el 15 de julio se reportó una disminución de 8.7% en la precipitación respecto al mismo promedio climatológico.

No es posible predecir con exactitud su duración

Conagua explicó que, de acuerdo con investigaciones sobre este fenómeno, no es posible predecir con precisión cuándo inicia, cuánto dura o qué intensidad tendrá la canícula, ya que su comportamiento cambia cada año y puede comenzar desde junio o extenderse hasta septiembre.

Finalmente, el organismo destacó que se trata de un fenómeno climático normal dentro del ciclo anual de lluvias y que su monitoreo permite mejorar la planeación en sectores como la agricultura, la salud y la gestión del agua.

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