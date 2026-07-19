Protección Civil alerta por aumento en niveles de ríos y arroyos ante lluvias en el país

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Alerta por lluvias. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a extremar precauciones por el aumento de niveles de ríos y arroyos, debido a que este día continuarán las lluvias en gran parte del país, condición que incrementa el riesgo de inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de laderas.

La dependencia señaló que las condiciones meteorológicas previstas obligan a reforzar las medidas de prevención y autocuidado, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades locales de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el este y sureste de Sonora, el oeste y suroeste de Chihuahua y el norte de Sinaloa, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas con mayor probabilidad de afectaciones.

SMN pronostica lluvias intensas en varios estados

El pronóstico del SMN también contempla precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes en:

Noroeste de Durango.

Asimismo, se prevén chubascos con lluvias fuertes en las siguientes entidades:

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Para el resto de las entidades del centro, norte, oriente y sur del país se esperan chubascos y lluvias aisladas.

La CNPC indicó que estas precipitaciones mantienen elevados los niveles de humedad y saturación del suelo, situación que incrementa la posibilidad de que ocurran desbordamientos de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de laderas, especialmente en regiones donde las lluvias han sido constantes durante los últimos días.

Protección Civil pide evitar cruzar ríos y arroyos

Ante este escenario, la dependencia exhortó a la población a priorizar su seguridad y la de sus familias.

Entre las principales recomendaciones emitidas destacan:

No intentar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo.

Reducir la movilidad cuando existan lluvias intensas.

Extremar precauciones al transitar por carreteras cercanas a laderas, taludes o montañas.

Atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

La autoridad recordó que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos y otras estructuras, por lo que ingresar a cauces o zonas inundadas representa un riesgo.

Riesgo de deslizamientos por saturación del suelo

La CNPC señaló que las lluvias continuas favorecen la inestabilidad del terreno, por lo que las personas que viven en zonas con pendientes pronunciadas deben mantenerse atentas a cualquier señal que pudiera indicar un posible deslizamiento.

Entre los indicios que deben observar se encuentran:

Aparición de grietas en el suelo.

Inclinación de árboles.

Movimiento o inclinación de postes.

Cambios visibles en el terreno.

En caso de detectar alguna de estas condiciones, la recomendación es evacuar de inmediato hacia un lugar seguro y seguir las instrucciones de las autoridades de Protección Civil.

Medidas preventivas ante lluvias e inundaciones

Como parte de las acciones preventivas, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó asegurar los objetos ubicados en exteriores para evitar que sean desplazados por el viento o la corriente.

También pidió mantener limpios los desagües y sistemas de drenaje para facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de inundaciones en viviendas y calles.

Finalmente, reiteró la importancia de mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil de cada entidad y atender oportunamente cualquier aviso de resguardo o evacuación que emitan las autoridades conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

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