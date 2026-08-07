¡No guardes el paraguas! Habrá lluvias intensas en gran parte de México este fin de semana

| 13:03 | José Pablo Espíndola | Uno TV
El SMN pronostica lluvias fuertes e intensas durante todo el fin de semana en gran parte del país, con mayor impacto en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, además de riesgo de inundaciones y deslaves.
Foto: Cuartoscuro

Las lluvias continuarán durante todo el fin de semana en gran parte del país debido al monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical número 25 y otros sistemas atmosféricos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico prevé precipitaciones fuertes, muy fuertes e incluso intensas desde este viernes y hasta el lunes, principalmente en entidades del occidente, noroeste, centro y sur de México.

Además de las lluvias, el SMN advirtió que podrían presentarse descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves, inundaciones, crecida de ríos y fuertes rachas de viento.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

Para este viernes 7 de agosto, los mayores acumulados se esperan en:

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

  • Nayarit
  • Jalisco.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Guerrero.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Ciudad de México,
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo.

El fin de semana seguirá con lluvias

El pronóstico del SMN indica que las precipitaciones no darán tregua.

Sábado 8 de agosto

  • Lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit
  • Muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Estado de México

Domingo 9 de agosto

  • Lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Nayarit y Guanajuato
  • Fuertes en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche

Lunes 10 de agosto

  • Regresarán las lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit
  • Muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Jalisco

¿Qué riesgos provocarán las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las precipitaciones podrían ocasionar:

  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos
  • Inundaciones y encharcamientos en zonas bajas
  • Deslaves en regiones montañosas
  • Caída de árboles y anuncios por las rachas de viento
  • Tormentas eléctricas y posible caída de granizo

Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades estatales, especialmente en las entidades con pronóstico de lluvias muy fuertes e intensas.

Persistirá el calor extremo en algunos estados

Mientras gran parte del país tendrá lluvias, el calor continuará en el norte.

El SMN pronostica temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

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