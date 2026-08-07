¡No guardes el paraguas! Habrá lluvias intensas en gran parte de México este fin de semana

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Foto: Cuartoscuro

Las lluvias continuarán durante todo el fin de semana en gran parte del país debido al monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical número 25 y otros sistemas atmosféricos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico prevé precipitaciones fuertes, muy fuertes e incluso intensas desde este viernes y hasta el lunes, principalmente en entidades del occidente, noroeste, centro y sur de México.

Además de las lluvias, el SMN advirtió que podrían presentarse descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves, inundaciones, crecida de ríos y fuertes rachas de viento.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

Para este viernes 7 de agosto, los mayores acumulados se esperan en:

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Nayarit

Jalisco.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Guerrero.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Ciudad de México,

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

El fin de semana seguirá con lluvias

El pronóstico del SMN indica que las precipitaciones no darán tregua.

Sábado 8 de agosto

Lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit

Muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Estado de México

Domingo 9 de agosto

Lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Nayarit y Guanajuato

Fuertes en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche

Lunes 10 de agosto

Regresarán las lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit

Muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Jalisco

¿Qué riesgos provocarán las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las precipitaciones podrían ocasionar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos

Inundaciones y encharcamientos en zonas bajas

Deslaves en regiones montañosas

Caída de árboles y anuncios por las rachas de viento

Tormentas eléctricas y posible caída de granizo

Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades estatales, especialmente en las entidades con pronóstico de lluvias muy fuertes e intensas.

Persistirá el calor extremo en algunos estados

Mientras gran parte del país tendrá lluvias, el calor continuará en el norte.

El SMN pronostica temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

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