¡No guardes el paraguas! Habrá lluvias intensas en gran parte de México este fin de semana
Las lluvias continuarán durante todo el fin de semana en gran parte del país debido al monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical número 25 y otros sistemas atmosféricos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico prevé precipitaciones fuertes, muy fuertes e incluso intensas desde este viernes y hasta el lunes, principalmente en entidades del occidente, noroeste, centro y sur de México.
Además de las lluvias, el SMN advirtió que podrían presentarse descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves, inundaciones, crecida de ríos y fuertes rachas de viento.
¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?
Para este viernes 7 de agosto, los mayores acumulados se esperan en:
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Nayarit
- Jalisco.
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Guerrero.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Ciudad de México,
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo.
El fin de semana seguirá con lluvias
El pronóstico del SMN indica que las precipitaciones no darán tregua.
Sábado 8 de agosto
- Lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit
- Muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Estado de México
Domingo 9 de agosto
- Lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Nayarit y Guanajuato
- Fuertes en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche
Lunes 10 de agosto
- Regresarán las lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit
- Muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Jalisco
¿Qué riesgos provocarán las lluvias?
El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las precipitaciones podrían ocasionar:
- Incremento en los niveles de ríos y arroyos
- Inundaciones y encharcamientos en zonas bajas
- Deslaves en regiones montañosas
- Caída de árboles y anuncios por las rachas de viento
- Tormentas eléctricas y posible caída de granizo
Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades estatales, especialmente en las entidades con pronóstico de lluvias muy fuertes e intensas.
Persistirá el calor extremo en algunos estados
Mientras gran parte del país tendrá lluvias, el calor continuará en el norte.
El SMN pronostica temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
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