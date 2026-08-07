SMN prevé lluvias en todo México y temperaturas de más de 45 grados este viernes

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Todos los estados tendrán lluvias este viernes. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 7 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las ondas tropicales 24 y 25, junto al monzón mexicano, afectarán el país este viernes.

Por otra parte, las altas temperaturas continuarán debido a la onda de calor. De este modo, el termómetro podría rebasar los 45 °C en Baja California.

¿Dónde lloverá este viernes 7 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nayarit

Jalisco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Durango

Ciudad de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 7 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche

Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas

: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 245 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 245 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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