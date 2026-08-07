SMN prevé lluvias en todo México y temperaturas de más de 45 grados este viernes
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 7 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las ondas tropicales 24 y 25, junto al monzón mexicano, afectarán el país este viernes.
Por otra parte, las altas temperaturas continuarán debido a la onda de calor. De este modo, el termómetro podría rebasar los 45 °C en Baja California.
¿Dónde lloverá este viernes 7 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Nayarit
- Jalisco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Guerrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Durango
- Ciudad de México
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 7 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo
- 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán y Veracruz
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 245 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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