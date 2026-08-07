SMN prevé lluvias en todo México y temperaturas de más de 45 grados este viernes

| 04:04 | Ángel Sánchez | Uno TV
Todos los estados tendrán lluvias este viernes. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 7 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las ondas tropicales 24 y 25, junto al monzón mexicano, afectarán el país este viernes.

Por otra parte, las altas temperaturas continuarán debido a la onda de calor. De este modo, el termómetro podría rebasar los 45 °C en Baja California.

¿Dónde lloverá este viernes 7 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Nayarit
  • Jalisco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Durango
  • Ciudad de México
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California
  • Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 7 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

  • Más de 45 °C: Baja California
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche
  • 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
  • Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 245 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Fracking en México tardaría hasta 15 años en reducir dependencia de EE. UU.

Nacional

Fracking en México tardaría hasta 15 años en reducir dependencia de EE. UU.

La CEM agradece la visita del cardenal Pietro Parolin a México

Nacional

La CEM agradece la visita del cardenal Pietro Parolin a México

IPN comenzará a pagar prestaciones pendientes a personal jubilado

Nacional

IPN comenzará a pagar prestaciones pendientes a personal jubilado

UNAM promete actuar "en consecuencia" si auditorías detectan irregularidades

Nacional

UNAM promete actuar "en consecuencia" si auditorías detectan irregularidades

Etiquetas: , ,