Con onda de calor en 3 estados, este jueves seguirán las lluvias en todo el país

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Foto: Getty Images

Este jueves 6 de agosto de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país originará chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas del noroeste, norte y occidente, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical 25 y otros fenómenos ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, sur y sureste, con lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca.

De igual forma, la onda tropical 24 mantendrá su desplazamiento al suroeste de las costas de Jalisco, dejando de afectar a México, mientras que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, continuando la onda de calor en Nuevo León y Tamaulipas, e iniciando en Baja California.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Sinaloa Chihuahua Nayarit Jalisco Colima Michoacán Puebla Guerrero Veracruz Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango Morelos Estado de México Ciudad de México Tabasco Chiapas Campeche Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes



El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas : Superiores a 45 °C: Baja California (noreste). 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

: Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México:

Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado, con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío en zonas altas, con ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado por la tarde.

Además, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el monzón mexicano sobre el noroeste y el desplazamiento de la onda tropical 25 ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.

Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

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