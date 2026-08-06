Con onda de calor en 3 estados, este jueves seguirán las lluvias en todo el país
Este jueves 6 de agosto de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país originará chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas del noroeste, norte y occidente, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical 25 y otros fenómenos ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, sur y sureste, con lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca.
De igual forma, la onda tropical 24 mantendrá su desplazamiento al suroeste de las costas de Jalisco, dejando de afectar a México, mientras que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, continuando la onda de calor en Nuevo León y Tamaulipas, e iniciando en Baja California.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Oaxaca
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla
- Guerrero
- Veracruz
- Yucatán
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Durango
- Morelos
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tabasco
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Aguascalientes
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
- Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
- El clima en el Valle de México:
Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado, con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío en zonas altas, con ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado por la tarde.
Además, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, este viernes el monzón mexicano sobre el noroeste y el desplazamiento de la onda tropical 25 ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.
Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.
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