Con onda de calor en 3 estados, este jueves seguirán las lluvias en todo el país

| 04:35 | Francisco López | Uno TV
Lluvias
Foto: Getty Images

Este jueves 6 de agosto de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país originará chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas del noroeste, norte y occidente, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical 25 y otros fenómenos ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, sur y sureste, con lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca.

De igual forma, la onda tropical 24 mantendrá su desplazamiento al suroeste de las costas de Jalisco, dejando de afectar a México, mientras que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, continuando la onda de calor en Nuevo León y Tamaulipas, e iniciando en Baja California.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Oaxaca
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Sonora
    • Sinaloa
    • Chihuahua
    • Nayarit
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Puebla
    • Guerrero
    • Veracruz
    • Yucatán
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Durango
    • Morelos
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Tabasco
    • Chiapas
    • Campeche
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Zacatecas
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Aguascalientes

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
    • 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
    • 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
  • Viento:
    • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
  • El clima en el Valle de México:

Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado, con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío en zonas altas, con ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado por la tarde.

Además, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el monzón mexicano sobre el noroeste y el desplazamiento de la onda tropical 25 ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.

Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Escuelas "militarizadas" deberán cambiar modelo o no podrán operar: Mario Delgado

Nacional

Escuelas "militarizadas" deberán cambiar modelo o no podrán operar: Mario Delgado

EE. UU. suspende importaciones de aguacate; Sheinbaum anuncia refuerzo de seguridad en Michoacán

Nacional

EE. UU. suspende importaciones de aguacate; Sheinbaum anuncia refuerzo de seguridad en Michoacán

Detienen a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por caso Ayotzinapa

Nacional

Detienen a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por caso Ayotzinapa

Crece la Zona Metropolitana del Valle de México: conoce alcaldías y nuevos municipios que la integran

Nacional

Crece la Zona Metropolitana del Valle de México: conoce alcaldías y nuevos municipios que la integran

Etiquetas: , , ,