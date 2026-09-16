Noche patria con lluvias: prevén fuertes tormentas y descargas eléctricas esta noche del Grito
Este 15 de septiembre, noche del Grito de Independencia, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones de México.
Lluvias fuertes a muy fuertes
El monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
Onda tropical 39 provocará más lluvias en México
Por otra parte, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, además de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, mantendrán condiciones para más precipitaciones.
A estos sistemas se suma la onda tropical número 39, ubicada al sur de Jalisco, que provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de México.
Las condiciones también afectarán a la Península de Yucatán, donde se esperan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.
Prevén posible caída de granizo en occidente y centro
El SMN señaló que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del occidente y centro del territorio nacional.
El organismo también advirtió sobre fuertes rachas de viento asociadas con las precipitaciones en algunas zonas del país.
Onda de calor continuará en seis estados
Pese a las lluvias previstas para distintas regiones, continuará la onda de calor en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
¿Y el clima en la Ciudad de México?
Si piensas salir a dar el Grito en la capital del país, ten en cuenta que esta noche en la Ciudad de México predomina el ambiente cálido a templado, cielo mayormente nublado y se prevén algunas lluvias acompañadas de descargas eléctricas.
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