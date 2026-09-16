Noche patria con lluvias: prevén fuertes tormentas y descargas eléctricas esta noche del Grito

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Este 15 de septiembre, noche del Grito de Independencia, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones de México.

Lluvias fuertes a muy fuertes

El monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

⛈️💨🌊🌞 El #SMNmx te informa las condiciones #Meteorológicas que se esperan para este martes, 15 de septiembre, a través de su #VideoPronóstico. ¡Buenos días! pic.twitter.com/PsXpQLkzdq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 15, 2026

Onda tropical 39 provocará más lluvias en México

Por otra parte, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, además de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, mantendrán condiciones para más precipitaciones.

A estos sistemas se suma la onda tropical número 39, ubicada al sur de Jalisco, que provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de México.

Las condiciones también afectarán a la Península de Yucatán, donde se esperan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

Prevén posible caída de granizo en occidente y centro

El SMN señaló que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del occidente y centro del territorio nacional.

El organismo también advirtió sobre fuertes rachas de viento asociadas con las precipitaciones en algunas zonas del país.

Onda de calor continuará en seis estados

Pese a las lluvias previstas para distintas regiones, continuará la onda de calor en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Y el clima en la Ciudad de México?

Si piensas salir a dar el Grito en la capital del país, ten en cuenta que esta noche en la Ciudad de México predomina el ambiente cálido a templado, cielo mayormente nublado y se prevén algunas lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

Esta noche en la Ciudad de México, predomina el ambiente #cálido a #templado, cielo mayormente #nublado, con algunas #lluvias que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica.#Temperatura actual: 24 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/WeiorzKNHz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2026

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