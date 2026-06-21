No sólo lluvia: ahora alertan por onda de calor en estos estados

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México se divide entre calor y lluvias este sábado. Fotos: Cuartoscuro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que, además de las lluvias intensas previstas para los próximos días, iniciará una nueva onda de calor que afectará al norte y noroeste del país.

El fenómeno comenzará del 21 de junio al 24 de junio, y se extenderá mientras continúan las precipitaciones provocadas por canales de baja presión, ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos.

¿En qué estados comenzará la onda de calor?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este domingo iniciará una onda de calor en las siguientes entidades:

Baja California Sur (centro y sur)

(centro y sur) Sonora (este y sureste)

(este y sureste) Sinaloa (norte)

(norte) Chihuahua (oeste y este)

(oeste y este) Durango (noroeste)

(noroeste) Coahuila (oeste)

Además, durante el domingo se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:

Baja California (noreste)

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa (norte)

Chihuahua (este y suroeste)

Coahuila (norte y centro)

Nuevo León (este)

Mientras que otros estados, como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, alcanzarán entre 35 y 40 °C.

Las lluvias seguirán en gran parte del país

Aunque aumentará el calor en el norte, las lluvias continuarán en diversas regiones del territorio nacional.

Se pronostican lluvias muy fuertes en:

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

¿Cómo estará el clima los próximos días?

El pronóstico de Conagua indica que entre el 21 y el 24 de junio persistirán las lluvias intensas, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco y Puebla, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de precipitación.

Al mismo tiempo, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en el norte del país. Las temperaturas de 40 a 45 °C continuarán en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Baja California Sur, mientras que gran parte del occidente, sureste y la Península de Yucatán mantendrán valores de 35 a 40 °C.

Lluvias fuertes afectarán la CDMX y Edomex

Del 21 de junio al 24 de junio se espera un incremento de nubosidad con chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, principalmente en las zonas oeste y suroeste.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones por posibles encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones en vialidades.

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