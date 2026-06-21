No sólo lluvia: ahora alertan por onda de calor en estos estados
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que, además de las lluvias intensas previstas para los próximos días, iniciará una nueva onda de calor que afectará al norte y noroeste del país.
El fenómeno comenzará del 21 de junio al 24 de junio, y se extenderá mientras continúan las precipitaciones provocadas por canales de baja presión, ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos.
¿En qué estados comenzará la onda de calor?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este domingo iniciará una onda de calor en las siguientes entidades:
- Baja California Sur (centro y sur)
- Sonora (este y sureste)
- Sinaloa (norte)
- Chihuahua (oeste y este)
- Durango (noroeste)
- Coahuila (oeste)
Además, durante el domingo se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:
- Baja California (noreste)
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa (norte)
- Chihuahua (este y suroeste)
- Coahuila (norte y centro)
- Nuevo León (este)
Mientras que otros estados, como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, alcanzarán entre 35 y 40 °C.
Las lluvias seguirán en gran parte del país
Aunque aumentará el calor en el norte, las lluvias continuarán en diversas regiones del territorio nacional.
Se pronostican lluvias muy fuertes en:
- Durango
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Aguascalientes
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
¿Cómo estará el clima los próximos días?
El pronóstico de Conagua indica que entre el 21 y el 24 de junio persistirán las lluvias intensas, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco y Puebla, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de precipitación.
Al mismo tiempo, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en el norte del país. Las temperaturas de 40 a 45 °C continuarán en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Baja California Sur, mientras que gran parte del occidente, sureste y la Península de Yucatán mantendrán valores de 35 a 40 °C.
Lluvias fuertes afectarán la CDMX y Edomex
Del 21 de junio al 24 de junio se espera un incremento de nubosidad con chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, principalmente en las zonas oeste y suroeste.
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones por posibles encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones en vialidades.
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