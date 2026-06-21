Lluvias intensas ponen en alerta a 22 estados; autoridades llaman a prevenir

| 10:10 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de autocuidado ante el pronóstico de lluvias fuertes, chubascos y precipitaciones intensas previstas para este domingo en al menos 22 entidades del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones estarán asociadas a la interacción de diversos sistemas atmosféricos y al paso de las ondas tropicales 8 y 9.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en distintas regiones del territorio nacional, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las unidades de protección civil.

Lluvias fuertes afectarán a múltiples estados

El pronóstico prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en las siguientes entidades:

  • Durango (sur)
  • Zacatecas (oeste, sur y sureste)
  • Aguascalientes
  • Nayarit (norte)
  • Jalisco (norte, noreste y este)
  • Colima
  • Michoacán (suroeste)
  • Guerrero (oeste, noroeste y este)
  • Oaxaca (oeste)
  • Chiapas (centro, este y sur)

Asimismo, se esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

  • Sinaloa (sur)
  • San Luis Potosí (oeste y sur)
  • Guanajuato (norte, este y oeste)
  • Querétaro (oeste y sur)
  • Hidalgo (oeste)
  • Puebla (sureste y suroeste)
  • Morelos
  • Estado de México (oeste)
  • Veracruz (centro)
  • Campeche (norte y este)
  • Yucatán (oeste)
  • Quintana Roo (centro y sur)

También se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en: 

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Tamaulipas
  • Tabasco

Además se contemplan lluvias aisladas en Baja California Sur.

Protección Civil mantiene vigilancia y emite recomendaciones

La CNPC informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones preventivas y de atención para reducir riesgos a la población. Entre las labores que se realizan se encuentra la identificación de zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos de laderas, así como el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Las instancias de emergencia también permanecen atentas a la evolución de las ondas tropicales y preparadas para habilitar refugios temporales en las comunidades que lo requieran.

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades destacan:

  • Atender los avisos de protección civil de cada localidad.
  • Evitar transitar a pie o en vehículo cerca de cuerpos de agua.
  • No cruzar corrientes de agua ni zonas inundadas.
  • Alejarse de áreas con laderas inestables.
  • Reducir la velocidad al conducir durante las lluvias.
  • Encender las luces del vehículo.
  • Mantener una distancia prudente con otros automóviles.
  • Evitar cruzar calles o avenidas inundadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención para reducir riesgos durante los episodios de lluvia previstos para este domingo.

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