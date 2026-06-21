Lluvias intensas ponen en alerta a 22 estados; autoridades llaman a prevenir

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Lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de autocuidado ante el pronóstico de lluvias fuertes, chubascos y precipitaciones intensas previstas para este domingo en al menos 22 entidades del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones estarán asociadas a la interacción de diversos sistemas atmosféricos y al paso de las ondas tropicales 8 y 9.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, @CNPC_MX, hace un llamado a la población para mantener medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes. https://t.co/lyZpaSDGZQ pic.twitter.com/dNf7CabAW4 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 21, 2026

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en distintas regiones del territorio nacional, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las unidades de protección civil.

Lluvias fuertes afectarán a múltiples estados

El pronóstico prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en las siguientes entidades:

Durango (sur)

Zacatecas (oeste, sur y sureste)

Aguascalientes

Nayarit (norte)

Jalisco (norte, noreste y este)

Colima

Michoacán (suroeste)

Guerrero (oeste, noroeste y este)

Oaxaca (oeste)

Chiapas (centro, este y sur)

Asimismo, se esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Sinaloa (sur)

San Luis Potosí (oeste y sur)

Guanajuato (norte, este y oeste)

Querétaro (oeste y sur)

Hidalgo (oeste)

Puebla (sureste y suroeste)

Morelos

Estado de México (oeste)

Veracruz (centro)

Campeche (norte y este)

Yucatán (oeste)

Quintana Roo (centro y sur)

También se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Además se contemplan lluvias aisladas en Baja California Sur.

Protección Civil mantiene vigilancia y emite recomendaciones

La CNPC informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones preventivas y de atención para reducir riesgos a la población. Entre las labores que se realizan se encuentra la identificación de zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos de laderas, así como el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Las instancias de emergencia también permanecen atentas a la evolución de las ondas tropicales y preparadas para habilitar refugios temporales en las comunidades que lo requieran.

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades destacan:

Atender los avisos de protección civil de cada localidad.

Evitar transitar a pie o en vehículo cerca de cuerpos de agua.

No cruzar corrientes de agua ni zonas inundadas.

Alejarse de áreas con laderas inestables.

Reducir la velocidad al conducir durante las lluvias.

Encender las luces del vehículo.

Mantener una distancia prudente con otros automóviles.

Evitar cruzar calles o avenidas inundadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención para reducir riesgos durante los episodios de lluvia previstos para este domingo.

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