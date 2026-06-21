Lluvias intensas ponen en alerta a 22 estados; autoridades llaman a prevenir
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de autocuidado ante el pronóstico de lluvias fuertes, chubascos y precipitaciones intensas previstas para este domingo en al menos 22 entidades del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones estarán asociadas a la interacción de diversos sistemas atmosféricos y al paso de las ondas tropicales 8 y 9.
Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en distintas regiones del territorio nacional, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las unidades de protección civil.
Lluvias fuertes afectarán a múltiples estados
El pronóstico prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en las siguientes entidades:
- Durango (sur)
- Zacatecas (oeste, sur y sureste)
- Aguascalientes
- Nayarit (norte)
- Jalisco (norte, noreste y este)
- Colima
- Michoacán (suroeste)
- Guerrero (oeste, noroeste y este)
- Oaxaca (oeste)
- Chiapas (centro, este y sur)
Asimismo, se esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:
- Sinaloa (sur)
- San Luis Potosí (oeste y sur)
- Guanajuato (norte, este y oeste)
- Querétaro (oeste y sur)
- Hidalgo (oeste)
- Puebla (sureste y suroeste)
- Morelos
- Estado de México (oeste)
- Veracruz (centro)
- Campeche (norte y este)
- Yucatán (oeste)
- Quintana Roo (centro y sur)
También se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Tamaulipas
- Tabasco
Además se contemplan lluvias aisladas en Baja California Sur.
Protección Civil mantiene vigilancia y emite recomendaciones
La CNPC informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones preventivas y de atención para reducir riesgos a la población. Entre las labores que se realizan se encuentra la identificación de zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos de laderas, así como el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.
Las instancias de emergencia también permanecen atentas a la evolución de las ondas tropicales y preparadas para habilitar refugios temporales en las comunidades que lo requieran.
Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades destacan:
- Atender los avisos de protección civil de cada localidad.
- Evitar transitar a pie o en vehículo cerca de cuerpos de agua.
- No cruzar corrientes de agua ni zonas inundadas.
- Alejarse de áreas con laderas inestables.
- Reducir la velocidad al conducir durante las lluvias.
- Encender las luces del vehículo.
- Mantener una distancia prudente con otros automóviles.
- Evitar cruzar calles o avenidas inundadas.
Las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención para reducir riesgos durante los episodios de lluvia previstos para este domingo.
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