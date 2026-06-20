Ondas tropicales 8 y 9 provocarán lluvias en 29 estados este sábado; irán de ligeras a intensas

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Lluvias en 29 estados este sábado por ondas tropicales 8 y 9. Foto: Cuartoscuro

Según lo mencionó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, a lo largo de este sábado 20 de junio se esperan lluvias en 29 estados, las cuales alcanzarán puntuales intensas.

Las precipitaciones forman parte del desplazamiento de las ondas tropicales 8 y 9, así como a un sistema frontal fuera de temporada. Por lo tanto, a lo largo de la República Mexicana habrá lluvias este sábado.

¿Dónde lloverá este sábado 20 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nayarit

Jalisco

Zacatecas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sinaloa

Durango

Aguascalientes

San Luis Potosí

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Colima

Guanajuato

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Campeche

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 20 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Druango, Puebla, Estado de México y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Sonora, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí

: Sonora, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur

costas de Baja California Sur Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y posibles lluvias por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y posibles lluvias por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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