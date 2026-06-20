Ondas tropicales 8 y 9 provocarán lluvias en 29 estados este sábado; irán de ligeras a intensas
Según lo mencionó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, a lo largo de este sábado 20 de junio se esperan lluvias en 29 estados, las cuales alcanzarán puntuales intensas.
Las precipitaciones forman parte del desplazamiento de las ondas tropicales 8 y 9, así como a un sistema frontal fuera de temporada. Por lo tanto, a lo largo de la República Mexicana habrá lluvias este sábado.
¿Dónde lloverá este sábado 20 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Nayarit
- Jalisco
- Zacatecas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sinaloa
- Durango
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Colima
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Tabasco
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Campeche
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 20 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua
- 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Druango, Puebla, Estado de México y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y posibles lluvias por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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