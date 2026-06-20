Ondas tropicales 8 y 9 provocarán lluvias en 29 estados este sábado; irán de ligeras a intensas

| 04:48 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias en 29 estados este sábado por ondas tropicales 8 y 9. Foto: Cuartoscuro

Según lo mencionó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, a lo largo de este sábado 20 de junio se esperan lluvias en 29 estados, las cuales alcanzarán puntuales intensas.

Las precipitaciones forman parte del desplazamiento de las ondas tropicales 8 y 9, así como a un sistema frontal fuera de temporada. Por lo tanto, a lo largo de la República Mexicana habrá lluvias este sábado.

¿Dónde lloverá este sábado 20 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Zacatecas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sinaloa
  • Durango
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Colima
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Campeche
  • Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 20 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua
  • 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Druango, Puebla, Estado de México y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Viento de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y posibles lluvias por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

CNTE deja el Centro Histórico de CDMX tras casi un mes

Nacional

CNTE deja el Centro Histórico de CDMX tras casi un mes

CFE explica falla eléctrica en varios estados; trabaja en restablecimiento total de la luz

Nacional

CFE explica falla eléctrica en varios estados; trabaja en restablecimiento total de la luz

Padres buscadores enfrentan enfermedades, desempleo y desgaste emocional

Nacional

Padres buscadores enfrentan enfermedades, desempleo y desgaste emocional

Gobernación y CNDH refuerzan coordinación para proteger los derechos humanos

Nacional

Gobernación y CNDH refuerzan coordinación para proteger los derechos humanos

Etiquetas: