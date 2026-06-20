CFE explica falla eléctrica en varios estados; trabaja en restablecimiento total de la luz

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FOTO: Archivo/Getty

La CFE informó avances en el restablecimiento del suministro eléctrico tras afectaciones registradas en Monterrey, Nuevo León, y en la región Sureste y Peninsular.

En Nuevo León, las fallas se relacionaron con fuertes lluvias, vientos intensos y descargas atmosféricas en el área metropolitana de Monterrey.

La Comisión Federal de Electricidad explicó que, en el Sureste y la Península, la afectación ocurrió por la salida de operación de dos centrales privadas, lo que obligó a realizar maniobras para cuidar la estabilidad del sistema eléctrico.

El evento impactó el servicio en Tabasco, mientras que Campeche, Yucatán y Quintana Roo ya se encuentran con 100% de restablecimiento, según informó la CFE.

La empresa detalló que se alcanzó un 74% de restablecimiento para usuarios afectados en esa región. Los usuarios pendientes de recuperar el servicio se ubican en Tabasco.

#CFEInforma:



Respecto a las afectaciones por la salida de operación de dos centrales privadas en la región Sureste y Peninsular, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que se ha alcanzado un 74% de restablecimiento a usuarios afectados. Campeche, Yucatán y Quintana… — CFEmx (@CFEmx) June 20, 2026

CFE reporta avance en Monterrey por lluvias y vientos

En el área metropolitana de Monterrey, la CFE reportó un 88% de avance en el restablecimiento del suministro eléctrico para usuarios afectados por las condiciones climáticas.

La comisión señaló que mantiene cuadrillas trabajando y que continuará con las labores hasta alcanzar el restablecimiento total de los usuarios afectados.

#CFEInforma:



Ante las condiciones climáticas que se han presentado el día de hoy en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, con fuertes lluvias, intensos vientos y descargas atmosféricas, afectando el suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)… pic.twitter.com/Q6cPmSqXi2 — CFEmx (@CFEmx) June 20, 2026

Maniobras para recuperar el suministro eléctrico

Como parte de la atención, la CFE incorporó unidades de generación adicionales y aumentó la producción de energía en centrales de la región.

También informó que mantiene coordinación operativa permanente para continuar con las maniobras necesarias hasta recuperar por completo el suministro eléctrico.

La CFE pidió a las y los usuarios que sigan con afectaciones reportarlas al 071, para brindar atención y seguimiento a cada caso.

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