Gobernación y CNDH refuerzan coordinación para proteger los derechos humanos

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Gobernación y la CNDH. Foto: Gobernación

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reforzaron su coordinación para dar seguimiento y cumplir las recomendaciones en materia de derechos humanos, durante la Sexta Sesión de la Mesa de Coordinación de la Federación, realizada este viernes.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, quienes destacaron que el trabajo conjunto ha permitido fortalecer la atención a víctimas y mejorar la coordinación entre instituciones federales.

Gobernación y CNDH fortalecen cumplimiento de recomendaciones

Durante la sesión, Rosa Icela Rodríguez señaló que estas reuniones han consolidado una ruta de trabajo común mediante mesas técnicas en áreas estratégicas como salud, migración, medio ambiente, educación, reinserción social, energía, infancias y atención a grupos prioritarios.

La titular de Gobernación afirmó que la colaboración con la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y otras dependencias ha fortalecido procesos de reparación integral del daño, actos de reconocimiento, incorporación educativa, atención a personas desplazadas y acciones preventivas con enfoque en derechos humanos.

Además, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que la transformación del país requiere instituciones más cercanas a la población y con mayor capacidad de coordinación.

“En el Gobierno de México existe la convicción de que gobernar significa construir bienestar, acercar las instituciones a las personas y fortalecer la acción pública con sentido social, territorial y profundamente humanista”, expresó.

Buscan prevenir violaciones a los derechos humanos

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, la secretaria reiteró la importancia de impulsar acciones enfocadas en la igualdad, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como en la construcción de entornos de paz.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, afirmó que, a poco más de un año de la creación de la Mesa de Coordinación, ésta se ha consolidado como un mecanismo permanente para fortalecer el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH y construir estrategias preventivas entre las instituciones.

La presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, aseguró que el trabajo conjunto no solo ha permitido atender quejas y dar seguimiento a las recomendaciones con mayor eficacia, sino también prevenir posibles violaciones a los derechos humanos.

A la reunión asistieron representantes de diversas dependencias federales, organismos autónomos y universidades públicas, quienes refrendaron su compromiso de mantener la coordinación institucional para fortalecer la protección y garantía de los derechos humanos en el país.

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