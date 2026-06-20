CNTE deja el Centro Histórico de CDMX tras casi un mes

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CNTE mantiene sus demandas y anuncia reorganización

La Sección XXII de Oaxaca de la CNTE acordó levantar el plantón que mantenía desde el pasado 25 de mayo en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La decisión fue tomada durante su Asamblea Estatal Representativa, donde más de 12 mil integrantes votaron a favor del retiro, mientras que cerca de tres mil se pronunciaron en contra.

Durante la tarde de este viernes, los docentes comenzaron a preparar su salida de la capital del país para regresar a Oaxaca. No obstante, los integrantes de la CNTE aclararon que el retiro no significa el abandono de sus demandas, sino una nueva etapa de organización al interior de su movimiento.

La secretaria general de la Sección XXII de Oaxaca, Yenny Pérez, afirmó que el regreso a su estado responde a una estrategia de reorganización y fortalecimiento del movimiento magisterial.

“… A reorganizarnos, no por una cuestión de derrota porque no es de esa manera, es una cuestión de reorganización de suma, de fuerza, tenemos que ir al espacio propio a nuestra combativa sección XXII a realizar un balance de los alcances de nuestra jornada, pero también a nivel nacional hacemos lo propio en la Asamblea Nacional Representativa”, señaló.

La dirigencia magisterial indicó que realizará un balance de las acciones emprendidas durante las últimas semanas, tanto en Oaxaca como a nivel nacional, para definir los siguientes pasos de su movimiento.

El retiro del plantón marcará el cierre de esta etapa de protestas en la Ciudad de México, mientras la CNTE mantiene vigentes sus demandas y anuncia una fase de reorganización interna.

Además, para este 20 de junio, los maestros tienen previsto realizar un mitin político como parte del cierre de sus actividades en la Ciudad de México, luego de varias semanas de movilizaciones y presencia permanente en el Centro Histórico.

Personal de limpieza de la CDMX espera a que los profesores retiren sus campamentos para comenzar a recoger basura y mantener limpia la zona.