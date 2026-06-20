Padres buscadores enfrentan enfermedades, desempleo y desgaste emocional

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Padres buscadores afrontan enfermedades y desempleo. Foto: Cuartoscuro

La búsqueda de personas desaparecidas no sólo implica recorrer caminos, asistir a manifestaciones o participar en jornadas de localización. Para muchos padres buscadores, también significa enfrentar enfermedades, problemas económicos, pérdida de empleos y un profundo desgaste emocional que se acumula con el paso de los años.

Así lo evidencian los testimonios presentados durante la difusión del estudio “Impactos psicosociales y labores de cuidados en hombres buscadores”, elaborado por la organización Fundar, donde padres que buscan a sus familiares desaparecidos compartieron las consecuencias que esta labor ha tenido en sus vidas.

Años de búsqueda cobran factura física y emocional

Cirilo Díaz lleva 17 años buscando a su hijo desaparecido. Durante ese tiempo ha visto cómo otros padres han enfermado o fallecido sin encontrar a sus seres queridos.

“Nuestras vidas se nos van acabando, hay padres que ya se fueron sin encontrar a sus hijos, otros están enfermos, y nosotros nos sentimos también enfermos“, relató.

La situación también afecta la salud de quienes continúan en la búsqueda. Miguel Ángel Trujillo, otro padre buscador, explicó que enfrenta una enfermedad mientras mantiene la búsqueda de su familiar.

“Yo padezco de cáncer, me lo detectaron desde hace dos años”.

A pesar de ello, aseguró que los hombres también resisten el desgaste físico y emocional que implica esta labor.

“También hay hombres que nos cansamos, que gritamos, paleamos y que encontramos”.

Buscar a un familiar también implica asumir los gastos

Además del impacto emocional, los padres buscadores deben cubrir con recursos propios los gastos derivados de las búsquedas.

José Luis Castillo, quien busca a su hija desde 2019, señaló que tanto padres como madres buscadoras financian gran parte de las actividades necesarias para localizar a sus familiares.

“Nosotros como hombres y las madres buscadoras también, tenemos que agenciarnos nuestros propios recursos económicos para hacer estas búsquedas”.

Explicó que muchas veces deben viajar entre estados, permanecer a la intemperie o realizar colectas para reunir dinero.

“¿Pero saben ustedes cuánto nos cuesta viajar de un estado a otro? ¿Saben ustedes que a veces nos tenemos que quedar a la intemperie para hacer esas búsquedas? ¿Que tenemos que andar haciendo colectas para hacer esas búsquedas?”.

La desaparición también genera sentimientos de culpa

La investigadora de Fundar, Alejandra Ramírez, explicó que la desaparición de un familiar coloca a los hombres en una situación particularmente compleja debido a los roles sociales que tradicionalmente se les atribuyen.

“En el caso de los padres, se les pide que sean proveedores, que sean fuertes, que también sean una figura de protección y de autoridad”.

Añadió que esta presión puede derivar en sentimientos de culpa.

“Genera sentimientos en algunos de culpa, sentir que fallaron al no cuidar la vida de su hija, de su hijo“.

Entre la búsqueda y la necesidad de mantener a la familia

Otro de los impactos identificados en el estudio es la dificultad para equilibrar la búsqueda con las responsabilidades económicas del hogar.

Ignacio Alemán relató que ha perdido oportunidades laborales por asistir a jornadas de búsqueda.

“En lo económico, lo familiar, de todo salen problemas. Para salir a las búsquedas he perdido trabajos, pero no voy a dejar de buscar a mi hermano”.

Por su parte, Carlos Ramírez explicó que muchos hombres enfrentan obstáculos laborales debido a su involucramiento en estas actividades.

“Algunos de estos no se suman a las actividades porque repercute en el empleo o en dificultades para encontrar un trabajo estable si se involucra más en el tema de las búsquedas”.

Padres y madres buscadoras aseguran que trabajan por el mismo objetivo

Los participantes señalaron que, al igual que las madres buscadoras, forman parte del mismo esfuerzo para localizar a sus familiares desaparecidos.

Aseguraron que no buscan protagonismo ni reconocimiento, sino visibilizar las dificultades que enfrentan durante el proceso y la necesidad de contar con apoyo para continuar las búsquedas.

El estudio “Impactos psicosociales y labores de cuidados en hombres buscadores” se encuentra disponible para consulta pública a través de la página de la organización Fundar.

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