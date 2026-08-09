Pacífico y Atlántico, bajo amenaza por cinco zonas de baja presión que podrían convertirse en ciclones; ve los estados afectados

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Cinco zonas de baja presión están bajo vigilancia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por su posibilidad de desarrollar actividad ciclónica: tres se localizan en el océano Pacífico y dos en el océano Atlántico, de acuerdo con el reporte emitido a las 06:00 horas de este domingo 9 de agosto de 2026.

En el Pacífico, las zonas de baja presión mantienen probabilidades de desarrollo ciclónico de hasta 90% durante los próximos siete días. Por ello, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán están en alerta ante los sistemas vigilados por el SMN.

👇El #SMNmx 🇲🇽 vigila tres zonas con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



🤓 Más información en la imagen. 👇 pic.twitter.com/2kZDB0PynB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2026

En el Atlántico, las dos zonas bajo vigilancia todavía no representan una alerta para alguna entidad de México.

⚠️El #SMNmx vigila la posible formación de dos zonas de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Atlántico.



🤓 Más información en la imagen.⬇️ pic.twitter.com/FjxUknGvFe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2026

¿Cuáles son las cinco zonas de baja presión que podrían convertirse en ciclones?

El SMN identifica tres zonas en el Pacífico y dos en el Atlántico, con diferentes probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos siete días:

Océano Pacífico

Zona 1: Se ubica al suroeste de la península de Baja California, a 3 mil 465 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur . Tiene 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en siete días . Se desplaza al oeste-noroeste.

Se ubica al suroeste de la península de Baja California, a . Tiene 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y . Se desplaza al oeste-noroeste. Zona 2: También está al suroeste de la península de Baja California, a 2 mil 155 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas . Mantiene 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 60% en siete días . Se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste.

También está al suroeste de la península de Baja California, a . Mantiene 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y . Se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste. Zona 3: Se prevé que se forme al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Tiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

Océano Atlántico

Zona 1: Se prevé que se forme en el Atlántico central y mantiene 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

Se prevé que se forme en el Atlántico central y mantiene de desarrollo ciclónico en siete días. Zona 2: También se prevé su formación en el Atlántico central y registra 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

¿Qué estados podrían verse afectados por las cinco zonas de baja presión?

En el Pacífico, las zonas de baja presión que vigila el SMN mantienen en alerta a Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. Las zonas 1 y 2 se encuentran al suroeste de la península de Baja California, mientras que la zona 3 está prevista frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Para las dos zonas de baja presión del Atlántico no se señala, en el reporte del SMN, alguna entidad mexicana bajo alerta.

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