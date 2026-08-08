De chubascos a intensas, los 32 estados tendrán lluvias este sábado 8 de agosto

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Lluvias se prevén en todo el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 8 de agosto todos los estados del país tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales intensas. El monzón mexicano, la onda tropical 25, así como canales de baja presión, provocarán estas precipitaciones.

Sin embargo, la onda de calor continuará afectando la República Mexicana, pues cinco estados sentirán sus efectos este sábado. Asimismo, en Baja California y Sonora podrían rebasar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 8 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nayarit

Sinaloa

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Veracruz

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Colima

Ciudad de México

Guerrero

Puebla

Tabasco

Chiapas

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Aguascalientes

Tlaxcala

Querétaro

Hidalgo

Guanajuato

Morelos

Campeche

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 8 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero

: Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Aguascalientes y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 70 km/h : golfo de California y Sonora

: golfo de California y Sonora Viento de 50 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Oaxaca

: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Oaxaca Viento de 40 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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