De chubascos a intensas, los 32 estados tendrán lluvias este sábado 8 de agosto
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 8 de agosto todos los estados del país tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales intensas. El monzón mexicano, la onda tropical 25, así como canales de baja presión, provocarán estas precipitaciones.
Sin embargo, la onda de calor continuará afectando la República Mexicana, pues cinco estados sentirán sus efectos este sábado. Asimismo, en Baja California y Sonora podrían rebasar los 45 °C.
¿Dónde lloverá este sábado 8 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Nayarit
- Sinaloa
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Jalisco
- Michoacán
- Estado de México
- Veracruz
- Oaxaca
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Colima
- Ciudad de México
- Guerrero
- Puebla
- Tabasco
- Chiapas
- Yucatán
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Aguascalientes
- Tlaxcala
- Querétaro
- Hidalgo
- Guanajuato
- Morelos
- Campeche
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 8 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Aguascalientes y Veracruz
Vientos y oleaje:
- Viento de 60 a 70 km/h: golfo de California y Sonora
- Viento de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Oaxaca
- Viento de 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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