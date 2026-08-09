Lluvias continúan en todo el país este domingo, mientras calor podría alcanzar 45 grados
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 9 de agosto todos los estados del país tendrán lluvias, provocadas por el monzón mexicano, una inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión. Sin embargo, la intensidad disminuirá de intensas a lluvias fuertes.
Por otra parte, la onda de calor continuará afectando a cinco estados de la República Mexicana. Debido a ello, el termómetro oscilará en los 45 °C, mientras que en Baja California podría superar este estimado.
¿Dónde lloverá este domingo 9 de agosto?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Morelos
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 9 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán y Veracruz
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas
- Viento de 40 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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