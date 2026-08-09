Lluvias continúan en todo el país este domingo, mientras calor podría alcanzar 45 grados

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Lluvias fuertes y granizo seguirán este martes. FOTO: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 9 de agosto todos los estados del país tendrán lluvias, provocadas por el monzón mexicano, una inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión. Sin embargo, la intensidad disminuirá de intensas a lluvias fuertes.

Por otra parte, la onda de calor continuará afectando a cinco estados de la República Mexicana. Debido a ello, el termómetro oscilará en los 45 °C, mientras que en Baja California podría superar este estimado.

¿Dónde lloverá este domingo 9 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Colima

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 9 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas Viento de 40 a 50 km/h : Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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