Lluvias continúan en todo el país este domingo, mientras calor podría alcanzar 45 grados

| 04:10 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvia
Lluvias fuertes y granizo seguirán este martes. FOTO: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 9 de agosto todos los estados del país tendrán lluvias, provocadas por el monzón mexicano, una inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión. Sin embargo, la intensidad disminuirá de intensas a lluvias fuertes.

Por otra parte, la onda de calor continuará afectando a cinco estados de la República Mexicana. Debido a ello, el termómetro oscilará en los 45 °C, mientras que en Baja California podría superar este estimado.

¿Dónde lloverá este domingo 9 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Puebla
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 9 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

  • Más de 45 °C: Baja California
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero
  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas
  • Viento de 40 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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