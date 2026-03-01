Pega duro onda de calor: 5 días de hasta 45 grados en estos estados

GENERANDO AUDIO...

Calor en México. Foto: Cuartoscuro.

La onda de calor mantendrá temperaturas de hasta 45 grados en varios estados de México durante los próximos cinco días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno afectará principalmente al norte, occidente y sur del país del domingo 1 al jueves 5 de marzo de 2026, con ambiente muy caluroso y lluvias en otras regiones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que permitirá que la onda de calor finalice en algunas zonas. Sin embargo, en otros estados continuará con fuerza.

Onda de calor seguirá en estos estados

El SMN detalló que la onda de calor terminará en:

Durango (oeste)

Jalisco (centro-sur)

Morelos

Puebla (suroeste)

Pero prevalecerá en:

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (oeste)

Durante cinco días, se esperan:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Temperaturas máximas de 35 a 40°C:

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Lluvias, descargas eléctricas y nuevo frente frío

Aunque el calor dominará en gran parte del país, también aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos con descargas eléctricas, excepto en el noroeste.

Lluvias aisladas del domingo 1 al jueves 5 de marzo de 2026

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Guerrero

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Chiapas

Canales de baja presión, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocarán precipitaciones en el occidente, centro, sureste y la península de Yucatán.

Por otro lado, el frente frío número 38 ingresará a Baja California. Este sistema, en combinación con una vaguada en niveles altos, ocasionará:

Rachas de viento de 50 a 70 km/h

Posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península

El SMN recomendó mantenerse informado y tomar precauciones ante las altas temperaturas, como hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol.

