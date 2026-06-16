Potencial ciclón Uno se forma en el Golfo de México; alertan por lluvias intensas en Tamaulipas y Nuevo León

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Se esperan lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje alto. Foto: Cuartoscuro

El Potencial Ciclón Tropical Uno se formó la mañana de este martes 16 de junio en aguas del Golfo de México y ya comenzó a generar lluvias intensas en el norte del país, principalmente en Nuevo León y Tamaulipas, donde autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el sistema se ubicó a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, y a la misma distancia de Corpus Christi, Texas, con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.

Las bandas nubosas asociadas al sistema ya están provocando lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Nuevo León y Tamaulipas, además de vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de hasta 2 metros de altura en la costa tamaulipeca.

Las autoridades alertaron que estas condiciones podrían provocar deslaves, desbordamientos de ríos, encharcamientos severos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Estados con lluvias fuertes e intensas este martes 16 de junio

Las condiciones meteorológicas mantendrán lluvias importantes en varias regiones del país.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Activan alerta amarilla en la CDMX por fuertes lluvias

Este martes se esperan chubascos y lluvias fuertes en estados como Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Baja California y Colima.

En el Valle de México, por la tarde, se pronostica ambiente cálido, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México, condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Autoridades de Protección Civil activaron la alerta amarilla, por la intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Pronóstico de temperaturas en la CDMX



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C

Viento del sur y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h

Lluvias seguirán hasta el viernes

El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante los próximos días en distintas regiones del país.

Para el miércoles 17 de junio seguirán lluvias fuertes en Chiapas, mientras que entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mantendrán intervalos de chubascos.

Hacia jueves y viernes persistirán lluvias fuertes en estados del centro, norte y sur del país, incluyendo Chihuahua, Durango, Oaxaca, Nuevo León, Sinaloa y Chiapas.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Ante el riesgo de inundaciones y fuertes corrientes de agua, Protección Civil pidió a la población tomar precauciones.

Entre las principales recomendaciones están:

No cruzar calles inundadas o ríos crecidos

Evitar circular por zonas con corrientes de agua

Manejar con luces encendidas y reducir velocidad

Mantener distancia entre vehículos

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Limpiar coladeras y desagües

Consultar únicamente información oficial

Además, las autoridades advirtieron que las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, bancos de niebla y vientos fuertes capaces de derribar árboles o anuncios publicitarios.

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