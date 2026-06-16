¿México vs Corea, bajo la lluvia? Conagua da pronóstico para este miércoles y jueves en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Conagua prevé tardes con lluvias en Guadalajara estos días. Foto: Cuartoscuro

La ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde la Selección Mexicana tendrá actividad dentro del Mundial 2026, registrará condiciones variables entre el miércoles 17 y el jueves 18 de junio, con temperaturas cercanas a los 29 grados y probabilidad de lluvias durante las tardes, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las previsiones meteorológicas señalan que las mañanas serán mayormente estables y con cielo medio nublado; sin embargo, durante las horas vespertinas aumentará la posibilidad de precipitaciones, por lo que aficionados y visitantes deberán considerar posibles lluvias al trasladarse a las actividades relacionadas con el torneo.

Clima en Guadalajara para el miércoles 17 de junio

Para este miércoles, la capital jalisciense amanecerá con ambiente templado y temperaturas de entre 16 y 18 grados Celsius, acompañadas de cielo medio nublado y vientos ligeros de hasta 5 kilómetros por hora.

Durante la tarde se espera un incremento en la temperatura, alcanzando valores de entre 27 y 29 grados, además de una probabilidad de chubascos del 40% y rachas de viento cercanas a los 20 kilómetros por hora.

Por la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse con temperaturas de entre 19 y 21 grados y cielo parcialmente nublado.

Pronóstico para Guadalajara el jueves 18 de junio

El jueves presentará condiciones similares. Durante la mañana se esperan temperaturas de entre 16 y 18 grados Celsius, con cielo medio nublado y vientos ligeros.

Para la tarde, los termómetros volverán a ubicarse entre 27 y 29 grados, mientras que la probabilidad de lluvias ligeras alcanzará el 40%, acompañadas de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Por la noche persistirá un ambiente templado, con temperaturas de entre 19 y 21 grados y cielo parcialmente nublado.

¿Cómo estará el clima en otras ciudades importantes de Jalisco?

Aunque el pronóstico oficial difundido para el Mundial 2026 se centra en Guadalajara, las condiciones meteorológicas previstas para la región indican un patrón típico de temporada de lluvias en gran parte de Jalisco.

Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, podrían registrar condiciones similares, con mañanas relativamente estables y precipitaciones aisladas o chubascos durante las tardes y noches.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de lluvias durante los horarios de mayor movilidad relacionados con las actividades mundialistas.

Lluvias podrían acompañar las actividades del Mundial 2026

El pronóstico difundido por Conagua muestra que las probabilidades de lluvia continuarán presentes durante la semana en Guadalajara, una de las sedes mexicanas del Mundial 2026.

Para quienes asistirán a partidos, zonas de aficionados o eventos relacionados con la justa internacional, la recomendación es considerar ropa impermeable y prever tiempos adicionales de traslado ante posibles precipitaciones vespertinas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.