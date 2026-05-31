Prepárate: temporal de lluvias provocará tormentas intensas e inundaciones en gran parte de México durante cinco días

| 17:59 | Benell Cortés | Uno TV

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) así lo alertó por un temporal de lluvias que se extenderá durante los próximos cinco días en gran parte del país, impulsado por una circulación ciclónica, canales de baja presión y la llegada de ondas tropicales.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves, crecida de ríos, encharcamientos e inundaciones, principalmente en estados del sur, sureste y centro del territorio nacional.

Domingo 31 de mayo: lluvias intensas en el sureste

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Colima
  • Morelos

Además, se prevén posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como rachas de viento de hasta 70 km/h en Durango y Zacatecas.

Lunes 1 de junio: inicia el temporal y la temporada de ciclones del Atlántico

El SMN advirtió que los sistemas atmosféricos originarán formalmente un temporal de lluvias en México.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Tlaxcala
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Nuevo León
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Estado de México
  • Tabasco

También comenzará oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico.

Martes 2 de junio: persisten tormentas severas

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Colima
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Quintana Roo

Miércoles 3 de junio: el temporal se expande al norte

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Tamaulipas
  • Guanajuato
  • Colima
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Quintana Roo

Jueves 4 de junio: Chiapas, el estado más afectado

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Morelos
  • Tamaulipas
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Tabasco

Estados con mayor riesgo durante el temporal

Lluvias intensas recurrentes

  • Chiapas
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Puebla

Lluvias muy fuertes frecuentes

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Tabasco
  • Quintana Roo

Lluvias fuertes persistentes

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Nuevo León
  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas

CDMX

Para la Ciudad de México, el pronóstico contempla lluvias aisladas este domingo, mientras que entre el martes y jueves aumentará el potencial de precipitaciones con chubascos y lluvias fuertes, principalmente en el sur de la capital. También se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h y posibles descargas eléctricas durante las tormentas vespertinas.

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