Prepárate: temporal de lluvias provocará tormentas intensas e inundaciones en gran parte de México durante cinco días

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) así lo alertó por un temporal de lluvias que se extenderá durante los próximos cinco días en gran parte del país, impulsado por una circulación ciclónica, canales de baja presión y la llegada de ondas tropicales.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves, crecida de ríos, encharcamientos e inundaciones, principalmente en estados del sur, sureste y centro del territorio nacional.

Domingo 31 de mayo: lluvias intensas en el sureste

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Colima

Morelos

Además, se prevén posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como rachas de viento de hasta 70 km/h en Durango y Zacatecas.

Para este día se pronostican #Lluvias de muy fuertes a intensas en 11 entidades del país.



Consulta más del #Pronóstico, aquí. ⤵️https://t.co/MjB3EeE4Q3 pic.twitter.com/y0Qp5nC24q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 31, 2026

Lunes 1 de junio: inicia el temporal y la temporada de ciclones del Atlántico

El SMN advirtió que los sistemas atmosféricos originarán formalmente un temporal de lluvias en México.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Estado de México

Tabasco

También comenzará oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico.

Martes 2 de junio: persisten tormentas severas

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Quintana Roo

Miércoles 3 de junio: el temporal se expande al norte

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guerrero

Estado de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Tamaulipas

Guanajuato

Colima

Michoacán

Querétaro

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Quintana Roo

Jueves 4 de junio: Chiapas, el estado más afectado

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Coahuila

San Luis Potosí

Jalisco

Guerrero

Estado de México

Morelos

Tamaulipas

Guanajuato

Michoacán

Querétaro

Ciudad de México

Hidalgo

Tlaxcala

Tabasco

Estados con mayor riesgo durante el temporal

Lluvias intensas recurrentes

Chiapas

Oaxaca

Veracruz

Puebla

Lluvias muy fuertes frecuentes

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Campeche

Yucatán

Tabasco

Quintana Roo

Lluvias fuertes persistentes

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Tlaxcala

Nuevo León

Coahuila

San Luis Potosí

Tamaulipas

CDMX

Para la Ciudad de México, el pronóstico contempla lluvias aisladas este domingo, mientras que entre el martes y jueves aumentará el potencial de precipitaciones con chubascos y lluvias fuertes, principalmente en el sur de la capital. También se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h y posibles descargas eléctricas durante las tormentas vespertinas.

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