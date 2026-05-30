Vigilan posible ciclón tropical frente a Baja California; tiene 80% de probabilidad de desarrollo

| 14:01 | Alejandra Guzmán | Uno TV

Una zona de baja presión encendió las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, pues tiene altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical en los próximos días, confirmó el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Dónde se encuentra la zona de baja presión?

De acuerdo con el pronóstico, la zona de baja presión se localiza al suroeste de las costas de Baja California y mantiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días.

¿Dónde podría afectar a México?

Aunque autoridades vigilan la zona de baja presión que pudiera convertirse en ciclón tropical en los próximos días, destacaron que, por el momento no se estima que pudiera generar afectaciones al territorio nacional.

Clima para México para este sábado

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que para este sábado se pronostican lluvias en varios estados de la República Mexicana.

Se estiman lluvias intensas en zonas de:

  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Así como precipitaciones muy fuertes en partes de:

  • Guerrero
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

De igual forma se esperan fuertes lluvias en algunas partes de:

  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Puebla
  • Veracruz

Se esperan chubascos en:

  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos

Así como lluvias aisladas en:

  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Estado de México

Clima para los siguientes días

Domingo 31 de mayo

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Morelos
  • Guerrero
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Yucatán

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Nayarit
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Querétaro
  • Hidalgo

Lunes 1 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Estado de México

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Sinaloa

Martes 2 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Guerrero
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Durango
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Sinaloa

Finalmente, autoridades destacaron que las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que llamaron a la población a atender los avisos y recomendaciones de Protección Civil.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

De ligeras a intensas, se prevén lluvias en 24 estados para este sábado

Clima

De ligeras a intensas, se prevén lluvias en 24 estados para este sábado

Sábado sin lluvia en CDMX, pero con ligero aumento de temperatura, advierte Metereológico

Clima

Sábado sin lluvia en CDMX, pero con ligero aumento de temperatura, advierte Metereológico

Cómo prepararte para la temporada de huracanes en el océano Atlántico

Clima

Cómo prepararte para la temporada de huracanes en el océano Atlántico

Este viernes, SMN prevé lluvias en 20 estados y máximas de 45 grados en ocho entidades

Clima

Este viernes, SMN prevé lluvias en 20 estados y máximas de 45 grados en ocho entidades

Etiquetas: , ,