Vigilan posible ciclón tropical frente a Baja California; tiene 80% de probabilidad de desarrollo
Una zona de baja presión encendió las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, pues tiene altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical en los próximos días, confirmó el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
¿Dónde se encuentra la zona de baja presión?
De acuerdo con el pronóstico, la zona de baja presión se localiza al suroeste de las costas de Baja California y mantiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días.
¿Dónde podría afectar a México?
Aunque autoridades vigilan la zona de baja presión que pudiera convertirse en ciclón tropical en los próximos días, destacaron que, por el momento no se estima que pudiera generar afectaciones al territorio nacional.
Clima para México para este sábado
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que para este sábado se pronostican lluvias en varios estados de la República Mexicana.
Se estiman lluvias intensas en zonas de:
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Así como precipitaciones muy fuertes en partes de:
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
De igual forma se esperan fuertes lluvias en algunas partes de:
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Puebla
- Veracruz
Se esperan chubascos en:
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
Así como lluvias aisladas en:
- Chihuahua
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Nayarit
- Guanajuato
- Estado de México
Clima para los siguientes días
Domingo 31 de mayo
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Morelos
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Michoacán
- Estado de México
- Yucatán
Chubascos (5 a 25 mm)
- Chihuahua
- Nuevo León
- Nayarit
- Colima
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Querétaro
- Hidalgo
Lunes 1 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Tlaxcala
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Zacatecas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Estado de México
Chubascos (5 a 25 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sinaloa
Martes 2 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Chubascos (5 a 25 mm)
- Durango
- Aguascalientes
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sinaloa
Finalmente, autoridades destacaron que las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que llamaron a la población a atender los avisos y recomendaciones de Protección Civil.
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