Vigilan posible ciclón tropical frente a Baja California; tiene 80% de probabilidad de desarrollo

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Una zona de baja presión encendió las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, pues tiene altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical en los próximos días, confirmó el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Dónde se encuentra la zona de baja presión?

De acuerdo con el pronóstico, la zona de baja presión se localiza al suroeste de las costas de Baja California y mantiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días.

Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de #BajaCalifornia. Presenta 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. pic.twitter.com/gqwhZeiLcd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 30, 2026

¿Dónde podría afectar a México?

Aunque autoridades vigilan la zona de baja presión que pudiera convertirse en ciclón tropical en los próximos días, destacaron que, por el momento no se estima que pudiera generar afectaciones al territorio nacional.

Clima para México para este sábado

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que para este sábado se pronostican lluvias en varios estados de la República Mexicana.

Se estiman lluvias intensas en zonas de:

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Así como precipitaciones muy fuertes en partes de:

Guerrero

Tabasco

Campeche

Yucatán

De igual forma se esperan fuertes lluvias en algunas partes de:

Zacatecas

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Se esperan chubascos en:

Durango

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Así como lluvias aisladas en:

Chihuahua

Sinaloa

Tamaulipas

Nayarit

Guanajuato

Estado de México

Clima para los siguientes días

Domingo 31 de mayo

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Morelos

Guerrero

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Michoacán

Estado de México

Yucatán

Chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Nuevo León

Nayarit

Colima

Ciudad de México

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Tamaulipas

Querétaro

Hidalgo

Lunes 1 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Estado de México

Chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Martes 2 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Chiapas

Tabasco

Campeche

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Guerrero

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Chubascos (5 a 25 mm)

Durango

Aguascalientes

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Finalmente, autoridades destacaron que las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que llamaron a la población a atender los avisos y recomendaciones de Protección Civil.

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