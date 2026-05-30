De ligeras a intensas, se prevén lluvias en 24 estados para este sábado

| 04:31 | Ángel Sánchez | Uno TV
24 estados tendrán lluvias este sábado 30 de mayo. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 30 de mayo, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) informó que se prevén lluvias que irán de ligeras a intensas en 24 estados de la República Mexicana, como parte del ingreso de la onda tropical número 3.

En contraparte, la onda de calor continuará afectando a 11 estados, en los que se alcanzarán temperaturas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 30 de mayo?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Chihuahua
  • Tamaulipas
  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Estado de México

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 30 de mayo?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
  • 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila
  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Zacatecas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias con posibilidad de descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor, pero sin probabilidad de lluvia. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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