De ligeras a intensas, se prevén lluvias en 24 estados para este sábado

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24 estados tendrán lluvias este sábado 30 de mayo. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 30 de mayo, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) informó que se prevén lluvias que irán de ligeras a intensas en 24 estados de la República Mexicana, como parte del ingreso de la onda tropical número 3.

En contraparte, la onda de calor continuará afectando a 11 estados, en los que se alcanzarán temperaturas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 30 de mayo?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas

San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Durango

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Tamaulipas

Nayarit

Guanajuato

Estado de México

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 30 de mayo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila

: Coahuila Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Zacatecas

: Baja California, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Zacatecas Viento de 30 a 50 km/h : Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México

: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias con posibilidad de descargas eléctricas.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias con posibilidad de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor, pero sin probabilidad de lluvia. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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