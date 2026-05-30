De ligeras a intensas, se prevén lluvias en 24 estados para este sábado
Para este sábado 30 de mayo, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) informó que se prevén lluvias que irán de ligeras a intensas en 24 estados de la República Mexicana, como parte del ingreso de la onda tropical número 3.
En contraparte, la onda de calor continuará afectando a 11 estados, en los que se alcanzarán temperaturas de 45 °C.
¿Dónde lloverá este sábado 30 de mayo?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Guerrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Tamaulipas
- Nayarit
- Guanajuato
- Estado de México
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 30 de mayo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Zacatecas
- Viento de 30 a 50 km/h: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias con posibilidad de descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor, pero sin probabilidad de lluvia. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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