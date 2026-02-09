Pobladores frustran robo a farmacia y casi linchan a sospechosos en Tlaxcala

GENERANDO AUDIO...

Intento de linchamiento en Nativitas tras asalto a farmacia Foto: Getty images

Un linchamiento en Nativitas estuvo a punto de registrarse en la comunidad de Santiago Michac, luego de que pobladores retuvieran a presuntos asaltantes señalados por intentar robar una farmacia y un consultorio médico en esta zona de Tlaxcala.

Los hechos ocurrieron cuando dos personas ingresaron al establecimiento de salud con la intención de cometer un robo. Vecinos de Santiago Michac, al percatarse de la situación, activaron un sistema de alerta comunitaria y lograron impedir la huida de los señalados.

Presuntos asaltantes son retenidos por pobladores en Nativitas

Los habitantes rodearon a los sospechosos en calles cercanas al lugar del intento de robo. Durante la confrontación, uno de los presuntos asaltantes logró escapar, mientras que el segundo fue retenido por la comunidad.

Testigos señalaron que varias personas golpearon al sujeto retenido mientras exigían mayor presencia policial en Nativitas. La situación se mantuvo por varios minutos sin intervención inmediata de las autoridades.

Incendian motocicleta tras intento de robo en Santiago Michac

Durante el altercado, los pobladores tomaron la motocicleta en la que se transportaban los presuntos asaltantes y le prendieron fuego sobre la vía pública. La unidad quedó completamente calcinada frente al establecimiento afectado.

El incendio de la motocicleta ocurrió mientras los vecinos solicitaban apoyo de corporaciones de seguridad para hacerse cargo del detenido y evitar que la situación escalara.

Policía interviene para evitar linchamiento en Nativitas

Elementos de la Policía Estatal arribaron a la comunidad de Santiago Michac e implementaron un operativo para extraer al sujeto retenido. El individuo fue asegurado y trasladado en una patrulla para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Presuntos responsables serían de Puebla

De manera extraoficial, se informó que los presuntos asaltantes no serían originarios de Tlaxcala. Las primeras versiones indican que podrían provenir de Moyotzingo y Huejotzingo, localidades del estado de Puebla.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.







