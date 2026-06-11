Se pronostican lluvias durante y después del partido de México vs Sudáfrica

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En entrevista con “A las nueve en Uno”, la meteoróloga Mónica Jiménez informó que este día, durante y después del partido México contra Sudáfrica, se registrarán lluvias en Ciudad de México (CDMX) y en gran parte del país.

Lluvias en casi todo México; podría generarse un nuevo ciclón

La especialista indicó que el territorio nacional estará marcado por condiciones lluviosas, especialmente en la península de Yucatán, donde una vaguada profunda asociada con la onda tropical número seis generará fuerte inestabilidad atmosférica.

Además, señaló que se prevén lluvias intensas en Quintana Roo, Yucatán y Campeche por este sistema que continuará desplazándose hacia el noroeste y podría llegar al golfo de Tehuantepec en las próximas 48 horas, donde encontrará condiciones favorables para evolucionar a ciclón tropical.

Posteriormente, podría aproximarse a las costas de Veracruz y Tamaulipas, generando condiciones meteorológicas significativas. Y en el sureste del país también se esperan fuertes aguaceros durante la tarde y noche, principalmente en las costas de Oaxaca y Chiapas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan atender las indicaciones de Protección Civil debido a los efectos de lluvia y viento.

Lluvias durante el partido entre México y Sudáfrica

También la meteoróloga destacó que la entrada de humedad tanto del golfo de México como del océano Pacífico favorecerá lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento en regiones del norte, occidente y centro del territorio nacional.

Sí, para la Ciudad de México se pronostica una mañana nublada y ambiente fresco, con temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados. Sin embargo, durante la tarde, mientras se lleva a cabo el partido entre México y Sudáfrica, se espera que aumente la probabilidad de chubascos, especialmente en el centro y sur de la capital, mientras que por la noche se prevén tormentas generalizadas, principalmente en las zonas centro y norte.

Clima en Guadalajara

Y finalmente, en Guadalajara, otra de las sedes mundialistas, el cielo permanecerá nublado durante la tarde, con lluvias ligeras y chubascos.

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