Lluvias seguirán en CDMX durante el arranque del Mundial; recomiendan llevar impermeable

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La Ciudad de México (CDMX) mantendrá lluvias del 10 al 13 de junio, durante los primeros días del Mundial, por lo que autoridades meteorológicas llamaron a tomar precauciones, especialmente entre las personas que asistirán a los eventos deportivos programados en la capital.

En entrevista para “A las Nueve en Uno”, Adrián Marín Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del país, combinado con un importante aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México tras el paso de la tormenta tropical Boris, seguirá favoreciendo precipitaciones en diversas regiones.

Clima en CDMX para inauguración del Mundial

“Para el partido de la Selección Mexicana el día de mañana (11 de junio) podemos esperar una tarde lluviosa, probablemente ya particularmente después del partido, pero una tarde lluviosa al fin y al cabo para la Ciudad de México”, indicó.

Ante este panorama, recomendó a los asistentes al encuentro deportivo llevar impermeable, ya que existe una alta probabilidad de lluvia a la salida del estadio.

Fotos: Cuartoscuro

Mientras que, para este miércoles, se pronostican lluvias intensas en:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

En el centro del país se esperan lluvias muy fuertes en:

Estado de México

Morelos

En la Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato se prevén lluvias fuertes.

El especialista enfatizó que las precipitaciones continuarán en la Ciudad de México entre el miércoles 10 y el sábado 13 de junio, principalmente durante las tardes y noches.

Pronostican lluvias fuertes y posible granizo

De acuerdo con el Aviso 321 del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el Estado de México.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos, crecida de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en algunas zonas.

El organismo también informó que la temperatura máxima en la capital oscilará entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que los vientos alcanzarán rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Las lluvias continuarán hasta el fin de semana

Para el jueves 11 y viernes 12 de junio, el pronóstico mantiene lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica.

Las temperaturas máximas permanecerán entre 23 y 25 grados Celsius, con mínimas de entre 14 y 16 grados, por lo que se espera un ambiente fresco durante las mañanas y noches.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por las lluvias en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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