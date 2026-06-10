Miércoles de lluvias en gran parte del país, con onda de calor en 4 estados

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 10 de junio de 2026, una circulación ciclónica en altura sobre el sur del Golfo de México originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la península de Yucatán y el sureste mexicano, mientras canales de baja presión al interior del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Puebla (suroeste y sureste) y muy fuertes en el Estado de México (centro y suroeste) y Morelos.

Asimismo, seguirán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la república, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Mientras que la tormenta tropical Cristina se localizará frente a las costas de El Salvador, sin afectar costas mexicanas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas Campeche Quintana Roo

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Estado de México Morelos Tabasco Yucatán

: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua Durango Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Ciudad de México Tlaxcala

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Baja California Sur Sinaloa Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Sonora (este). 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Chihuahua (noreste y oeste), Coahuila (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro). 35 a 40 °C : Baja California Sur (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Estado de México (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Quintana Roo.

Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Campeche.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se espera ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla por la mañana, con ambiente templado y cielo nublado durante la tarde.

Mientras que también se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro, este y suroeste) y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro e Hidalgo.

Además, prevalecerán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste del país, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

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