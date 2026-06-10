Miércoles de lluvias en gran parte del país, con onda de calor en 4 estados
Este miércoles 10 de junio de 2026, una circulación ciclónica en altura sobre el sur del Golfo de México originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la península de Yucatán y el sureste mexicano, mientras canales de baja presión al interior del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Puebla (suroeste y sureste) y muy fuertes en el Estado de México (centro y suroeste) y Morelos.
Asimismo, seguirán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la república, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Mientras que la tormenta tropical Cristina se localizará frente a las costas de El Salvador, sin afectar costas mexicanas.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Estado de México
- Morelos
- Tabasco
- Yucatán
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sonora
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- Superiores a 45 °C: Sonora (este).
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (noreste y oeste), Coahuila (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Quintana Roo.
- Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Campeche.
- Oleaje:
- 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se espera ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla por la mañana, con ambiente templado y cielo nublado durante la tarde.
Mientras que también se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro, este y suroeste) y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 22 a 24 °C.
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, para este jueves se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro e Hidalgo.
Además, prevalecerán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste del país, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).
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