Miércoles de lluvias en gran parte del país, con onda de calor en 4 estados

| 04:35 | Francisco López | Uno TV
Lluvias
Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 10 de junio de 2026, una circulación ciclónica en altura sobre el sur del Golfo de México originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la península de Yucatán y el sureste mexicano, mientras canales de baja presión al interior del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Puebla (suroeste y sureste) y muy fuertes en el Estado de México (centro y suroeste) y Morelos.

Asimismo, seguirán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la república, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Mientras que la tormenta tropical Cristina se localizará frente a las costas de El Salvador, sin afectar costas mexicanas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Puebla
    • Veracruz
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Campeche
    • Quintana Roo
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Estado de México
    • Morelos
    • Tabasco
    • Yucatán
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Chihuahua
    • Durango
    • Nayarit
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Ciudad de México
    • Tlaxcala
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Sinaloa
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Hidalgo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Sonora

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • Superiores a 45 °C: Sonora (este).
    • 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (noreste y oeste), Coahuila (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).
    • 35 a 40 °C: Baja California Sur (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
    • 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Quintana Roo.
  • Viento:
    • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Campeche.
  • Oleaje:
    • 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
  • El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se espera ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla por la mañana, con ambiente templado y cielo nublado durante la tarde.

Mientras que también se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro, este y suroeste) y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 22 a 24 °C.
  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro e Hidalgo.

Además, prevalecerán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste del país, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

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