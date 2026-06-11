Este jueves seguirán las lluvias de diversa intensidad en gran parte del país

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Foto: Getty Images

Este jueves 11 de junio de 2026, una circulación ciclónica en altura sobre el suroeste del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, mientras la nubosidad remanente del ciclón tropical Cristina ingresará a El Salvador y Guatemala, y posteriormente a Chiapas y Tabasco, reforzando la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

A la par, canales de baja presión en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla (oeste y sureste); y muy fuertes en Chihuahua (suroeste).

Toda vez que seguirán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua

: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Durango Sinaloa Tamaulipas Nayarit Jalisco Colima Guerrero Michoacán Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Baja California Sur

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (centro y este). 40 a 45 °C : Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste y noroeste) y Sinaloa (norte y centro). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz y Quintana Roo.

Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costa occidental de Baja California, costas de Yucatán y Quintana Roo. Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado a nublado y bancos de nieblas en zonas altas de la región durante la mañana, con ambiente templado a cálido y cielo nublado por la tarde.

Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (centro, este y suroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

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