Este jueves seguirán las lluvias de diversa intensidad en gran parte del país

| 04:36 | Francisco López | Uno TV
Lluvias
Foto: Getty Images

Este jueves 11 de junio de 2026, una circulación ciclónica en altura sobre el suroeste del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, mientras la nubosidad remanente del ciclón tropical Cristina ingresará a El Salvador y Guatemala, y posteriormente a Chiapas y Tabasco, reforzando la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

A la par, canales de baja presión en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla (oeste y sureste); y muy fuertes en Chihuahua (suroeste).

Toda vez que seguirán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Puebla
    • Veracruz
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Tabasco
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Chihuahua
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Sonora
    • Durango
    • Sinaloa
    • Tamaulipas
    • Nayarit
    • Jalisco
    • Colima
    • Guerrero
    • Michoacán
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Morelos
    • Tlaxcala
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • San Luis Potosí
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Hidalgo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro y este).
    • 40 a 45 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste y noroeste) y Sinaloa (norte y centro).
    • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
    • 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz y Quintana Roo.
  • Viento:
    • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.
  • Oleaje:
    • 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California, costas de Yucatán y Quintana Roo.
    • Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado a nublado y bancos de nieblas en zonas altas de la región durante la mañana, con ambiente templado a cálido y cielo nublado por la tarde.

Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (centro, este y suroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

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