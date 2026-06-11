Este jueves seguirán las lluvias de diversa intensidad en gran parte del país
Este jueves 11 de junio de 2026, una circulación ciclónica en altura sobre el suroeste del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, mientras la nubosidad remanente del ciclón tropical Cristina ingresará a El Salvador y Guatemala, y posteriormente a Chiapas y Tabasco, reforzando la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sureste mexicano y la península de Yucatán.
A la par, canales de baja presión en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla (oeste y sureste); y muy fuertes en Chihuahua (suroeste).
Toda vez que seguirán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Durango
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro y este).
- 40 a 45 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste y noroeste) y Sinaloa (norte y centro).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz y Quintana Roo.
- Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California, costas de Yucatán y Quintana Roo.
- Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado a nublado y bancos de nieblas en zonas altas de la región durante la mañana, con ambiente templado a cálido y cielo nublado por la tarde.
Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (centro, este y suroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, este viernes se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán.
Asimismo, prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
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