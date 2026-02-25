Se descartan lluvias en Durango; temperatura llegará a 28 grados

GENERANDO AUDIO...

Durango reporta hasta 28 grados el jueves. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La capital de Durango mantendrá condiciones estables durante la jornada de mañana, con cielo despejado y sin presencia de sistemas que favorezcan lluvias, según el reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las condiciones atmosféricas previstas permitan anticipar un día con amplia presencia de Sol y sin cambios significativos en el estado del tiempo.

Eso significan que no se esperan lluvias ni chubascos aislados en la capital del estado durante el día.

Temperaturas: ambiente cálido durante el día y fresco por la noche

En cuanto al comportamiento térmico, se prevé un contraste marcado entre la mañana y la tarde:

Máxima : 28 grados

: 28 grados Mínima: 10 grados

Durante las primeras horas del día y por la noche el ambiente será fresco, mientras que por la tarde se percibirá cálido, especialmente en zonas con exposición directa al sol.

Las condiciones pueden favorecer una sensación térmica mayor en espacios abiertos durante el periodo de mayor radiación solar.

Condiciones del viento

Respecto al viento, se reporta:

Velocidad sostenida: de 5 a 10 km/h

Dirección predominante: Noreste

Rachas máximas: hasta 19 km/h

Las rachas serán ocasionales y de intensidad moderada, sin generar afectaciones previstas.

Recomendaciones generales ente las condiciones previstas

Debido al cielo despejado, al incremento de temperatura durante la tarde, se recomienda:

Mantener hidratación constante

Evitar exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación

Considerar abrigo ligero para primeras horas del día y la noche debido al descenso térmico

