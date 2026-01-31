Clima provoca accidentes de globos aerostáticos en Teotihuacán; no hay lesionados  

GENERANDO AUDIO...

En Teotihuacán hubo accidentes de globos aerostáticos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Teotihuacán, Estado de México, se reportaron varios accidentes de globos aerostáticos debido a las inclemencias del clima, informaron medios locales.

¿Qué se supo de los accidentes en Teotihuacán?

Uno de los globos aterrizó en el patio de una casa. Las imágenes se compartieron en varias cuentas de redes sociales, como la de @antonioaranda_, donde se apreció la aeronave sobre el techo de la vivienda. Los pasajeros salieron ilesos. El incidente ocurrió en la colonia Potreros, en la localidad de La Purificación, en Teotihuacán.

En otro caso, un globo tuvo que aterrizar en Camino Viejo a las Pirámides, luego de que el piloto enfrentó condiciones climáticas adversas.

Asimismo, en la zona de Acolman se registró otro incidente, ya que las condiciones del ambiente obligaron al piloto a realizar un aterrizaje en el poblado de San Bartolo, de acuerdo con reportes de medios locales.

Globos aerostáticos

Se elevan al calentar el aire dentro de la envolvente, lo que lo hace más ligero que el aire exterior. El globo está fabricado con materiales resistentes al calor y al desgarre.

Además, utilizan gas propano para calentar el aire y controlar la altura.

Para transportar a los usuarios se realiza con una canastilla de mimbre o materiales ligeros. Este tipo de material absorbe impactos al aterrizar.

