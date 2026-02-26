Pronóstico del clima para este viernes en Morelia con máxima de 30 grados

GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mañana, viernes 27 de febrero de 2026, se prevé un día completamente despejado en Morelia, Michoacán, con condiciones atmosféricas estables y sin presencia de lluvias.

La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 9 grados, lo que provocará un ambiente fresco durante las primeras horas del día y cálido hacia la tarde.

Sin probabilidad de lluvia

El reporte oficial indica una probabilidad de lluvia del 0%, por lo que no se esperan chubascos ni tormentas en la capital michoacana.

Estas condiciones favorecen actividades al aire libre y una jornada sin afectaciones meteorológicas, manteniendo un clima seco y estable durante todo el día.

Viento ligero del oeste

El viento se mantendrá con una velocidad de 0 a 5 km/h, proveniente del oeste, lo que significa que será prácticamente imperceptible en varios momentos del día.

La baja intensidad del viento contribuirá a una sensación térmica estable, sin cambios bruscos en el ambiente.

Recomendaciones para la población

Ante la variación térmica entre la mañana y la tarde, se recomienda:

Abrigarse durante las primeras horas del día debido a la temperatura mínima de 9 grados

Utilizar protector solar al mediodía y por la tarde

Mantenerse hidratado, especialmente en actividades al aire libre

Estar atentos a los reportes oficiales de la Conagua ante cualquier actualización

El panorama meteorológico para Morelia indica un día soleado, seco y con temperaturas contrastes entre la mañana y la tarde, condiciones típicas de estabilidad atmosféricas en la región.

