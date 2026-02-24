Pronóstico del clima para mañana en Tepic: termómetro alcanzará los 32 grados

GENERANDO AUDIO...

Tepic tendrá una máxima de 32 grados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico oficial para mañana en Tepic indica una jornada mayoritariamente soleada y sin lluvia, con condiciones estables y temperaturas cálidas. Según la información disponible de la Conagua, la temperatura máxima llegará a 32 grados, mientras que la mínima rondará los 14 grados.

No se esperan precipitaciones significativas, 0% de probabilidad de lluvia durante el día. El viento soplará desde el sureste con velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas máximas de hasta 10 km/h.

Estas condiciones reflejan un día con cielo despejado, buena visibilidad y ambiente propicio para actividades al aire libre, con variaciones térmicas propias de la temporada.

Detalles del pronóstico por parámetros

Cielo: Despejado durante la mañana y tarde, con posibilidad de ligeras nubes aisladas

Despejado durante la mañana y tarde, con posibilidad de ligeras nubes aisladas Temperaturas: Máxima de 32 grados y mínima de 14 grados

Lluvias : sin lluvia acumulada y probabilidad de lluvia de 0%

: sin lluvia acumulada y probabilidad de lluvia de 0% Humedad relativa: Moderada, con condiciones secas en las horas de mayor temperatura

Recomendaciones para la población

Aunque no se esperan lluvias, las condiciones cálidas y el ambiente despejado sugieren:

Mantener hidratación constante durante el día, especialmente en horas de mayor calor

durante el día, especialmente en horas de mayor calor Usar protección solar si se realizarán actividades prolongadas al aire libre

si se realizarán actividades prolongadas al aire libre Planificar actividades intensas para las primeras horas de la mañana o entrada la tarde, cuando las temperaturas sean más bajas

para las primeras horas de la mañana o entrada la tarde, cuando las temperaturas sean más bajas Vestir ropa ligera y fresca para mayor confort durante el día

Se recomienda consultar los boletines actualizados de la Conagua o del Servicio Meteorológico Nacional en caso de cambios o alertas meteorológicas especiales.

