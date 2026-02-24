Pronóstico del clima para mañana en Tepic: termómetro alcanzará los 32 grados

El pronóstico oficial para mañana en Tepic indica una jornada mayoritariamente soleada y sin lluvia, con condiciones estables y temperaturas cálidas. Según la información disponible de la Conagua, la temperatura máxima llegará a 32 grados, mientras que la mínima rondará los 14 grados.

No se esperan precipitaciones significativas, 0% de probabilidad de lluvia durante el día. El viento soplará desde el sureste con velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas máximas de hasta 10 km/h.

Estas condiciones reflejan un día con cielo despejado, buena visibilidad y ambiente propicio para actividades al aire libre, con variaciones térmicas propias de la temporada.

Detalles del pronóstico por parámetros

  • Cielo: Despejado durante la mañana y tarde, con posibilidad de ligeras nubes aisladas
  • Temperaturas: Máxima de 32 grados y mínima de 14 grados
  • Lluvias: sin lluvia acumulada y probabilidad de lluvia de 0%
  • Humedad relativa: Moderada, con condiciones secas en las horas de mayor temperatura

Recomendaciones para la población

Aunque no se esperan lluvias, las condiciones cálidas y el ambiente despejado sugieren:

  • Mantener hidratación constante durante el día, especialmente en horas de mayor calor
  • Usar protección solar si se realizarán actividades prolongadas al aire libre
  • Planificar actividades intensas para las primeras horas de la mañana o entrada la tarde, cuando las temperaturas sean más bajas
  • Vestir ropa ligera y fresca para mayor confort durante el día

Se recomienda consultar los boletines actualizados de la Conagua o del Servicio Meteorológico Nacional en caso de cambios o alertas meteorológicas especiales.

