Protección Civil alerta por lluvias intensas; estos estados enfrentan mayor riesgo

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Lloverá en gran parte de México. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva por el pronóstico de lluvias de alta intensidad que afectarán este miércoles a gran parte del territorio nacional, por lo que llamó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir riesgos.

De acuerdo con el comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de distinta intensidad que podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como condiciones peligrosas para la movilidad.

#ComunicadoCNPC📄



CNPC emite alerta a la población por pronóstico de lluvias de alta intensidad en gran parte del país



✔️Se prevén precipitaciones torrenciales en Veracruz, Puebla e Hidalgo; intensas en San Luis Potosí, Tlaxcala y Oaxaca; y muy fuertes en Nayarit, Zacatecas,… pic.twitter.com/5cB6pkT5Oy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 9, 2026

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

La CNPC informó que el pronóstico contempla:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

San Luis Potosí

Tlaxcala

Oaxaca

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Nayarit

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Tamaulipas

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Además, se esperan chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Mientras que habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Quintana Roo

Protección Civil pide extremar precauciones

Las autoridades señalaron que mantienen activos los protocolos de prevención y vigilancia en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para monitorear las zonas de mayor riesgo.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para atender oportunamente las indicaciones de las autoridades locales y de Protección Civil.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

Alejarse de laderas inestables o con riesgo de deslaves.

Permanecer en casa o en un lugar seguro cuando sea posible.

Reducir la velocidad al conducir y aumentar la distancia entre vehículos por la disminución de la visibilidad y el pavimento resbaladizo.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Tener listo el Plan Familiar de Protección Civil.

Resguardar documentos importantes en bolsas herméticas.

Identificar con anticipación el refugio temporal más cercano.

La CNPC reiteró que el monitoreo de las condiciones meteorológicas continuará durante las próximas horas y exhortó a la población a no bajar la guardia ante el riesgo de lluvias intensas en diversas regiones del país.

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