Desplazamiento de la onda tropical 17 mantendrá las lluvias en gran parte del país
Este jueves 9 de julio de 2026, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y el desplazamiento onda tropical 17 mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, incluyendo el Valle de México, con posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Veracruz y Tabasco.
Además, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte, mientras continuará la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, y Sinaloa, iniciando en Michoacán y Oaxaca. La onda tropical 16 continuará su desplazamiento hacia el oeste, dejando de afectar a México.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco
- Veracruz
- Tabasco
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Oaxaca
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).
- 40 a 45 °C: Chihuahua (norte y noreste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
- Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora y Chihuahua; de componente sur (surada): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: San Luis Potosí, Oaxaca (istmo), Tabasco y Campeche.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje:
- 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado con bruma por la mañana, con ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas, así como ambiente templado a cálido y cielo nublado durante la tarde.
De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (norte, centro y este), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, para este viernes circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y el desplazamiento de la onda tropical 17 mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, con posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro.
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