Desplazamiento de la onda tropical 17 mantendrá las lluvias en gran parte del país

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 9 de julio de 2026, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y el desplazamiento onda tropical 17 mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, incluyendo el Valle de México, con posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Veracruz y Tabasco.

Además, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte, mientras continuará la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, y Sinaloa, iniciando en Michoacán y Oaxaca. La onda tropical 16 continuará su desplazamiento hacia el oeste, dejando de afectar a México.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco Veracruz Tabasco

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Oaxaca

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Zacatecas Aguascalientes Nayarit Colima Michoacán Guerrero Morelos Ciudad de México Estado de México Tlaxcala

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Coahuila Nuevo León Aguascalientes Campeche Yucatán Quintana Roo

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro). 40 a 45 °C : Chihuahua (norte y noreste). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora y Chihuahua; de componente sur (surada) : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : San Luis Potosí, Oaxaca (istmo), Tabasco y Campeche. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado con bruma por la mañana, con ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas, así como ambiente templado a cálido y cielo nublado durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (norte, centro y este), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y el desplazamiento de la onda tropical 17 mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, con posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro.

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