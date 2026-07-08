Zona de baja presión podría convertirse en Elida en el Pacífico; autoridades mantiene vigilancia

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Zona de baja presión podría ser tormenta Elida. Foto: X@conagua_clima

Una zona de baja presión podría convertirse en la tormenta Elida en los próximos días, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con las autoridades se mantiene vigilancia sobre el fenómeno que se desarrolla sobre el Pacífico mexicano.

¿Cuándo podría desarrollarse la tormenta Elida?

Aunque hasta el momento permanece como zona de baja presión, autoridades explicaron que mantiene “40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días”

“Mantiene un 40 % de probabilidad de que en 7 días se forme una zona de baja presión que pueda desarrollar un ciclón tropical en el Pacífico Sur mexicano”, detallaron las autoridades

Mantiene un 40 % de probabilidad de que en 7 días se forme una zona de #BajaPresión que pueda desarrollar un #CiclónTropical en el #Pacífico Sur mexicano. pic.twitter.com/MA37E1JtUt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, la posible tormenta Elida se mantiene, hasta el último reporte oficial, frente a las costas de Colima y Oaxaca.

¿Por qué se llamaría Elida la tormenta?

Si bien, todavía no es considerada como tormenta tropical, la zona de baja presión podría escalar y ser nombrada Elida de acuerdo con la lista de nombres que tiene prevista la autoridad y que fue dada a conocer hace semanas.

Los nombres previos a Elida que ya se han utilizado son:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

En el Pacífico mexicano se esperan entre 18 y 21 tormentas tropicales como parte de la temporada de huracanes 2026.

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